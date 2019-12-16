Турция может закрыть базу в Инджирлике - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция может закрыть свою авиабазу в Инджирлике, на которой размещены ядерные боеголовки США, в ответ на угрозы санкций со стороны Вашингтона.

На прошлой неделе американские сенаторы поддержали закон о введении санкций против Турции в связи с приобретением российской системы противоракетной обороны С-400 в начале этого года и недавней военной операцией в северной Сирии.

«Если нам необходимо сделать такой шаг, конечно, у нас есть полномочия ... Мы закроем Инджирлик в случае необходимости», - заявил Эрдоган в воскресенье на A Haber TV.

Инджирлик является ключевой авиабазой, используемой турецкими ВВС, расположенной около города Адана, примерно в 150 км от сирийской границы. С ноября 2011 года ВВС США осуществляют полеты беспилотников с базы и используют их для нанесения воздушных ударов по группировке ИГИЛ*.

США хранят ядерное оружие в Инджирлике как часть наследия холодной войны.

При необходимости Турция также может закрыть радиолокационную базу в Куреджике, добавил Эрдоган. Куреджик, на востоке Турции, тоже является ключевой базой НАТО.

«Если они угрожают нам выполнением этих санкций, мы, конечно, будем принимать ответные меры», - сказал турецкий лидер.

Говоря об отдельной резолюции о признании геноцида армян, которую в пятницу принял Сенат США, Эрдоган сказал, что резолюция «полностью политическая».

Он предположил, что Турция может ответить парламентской резолюцией, признающей убийства коренных американцев (индейцев) в прошлые века геноцидом.

* - запрещены в РФ