В Ираке за последние две недели убиты четверо участников протеста

Участник иракских антиправительственных демонстраций был застрелен в Багдаде, став уже четвертым демонстрантом, который был убит за две недели.

24-летний Мохаммед аль-Доджайли был застрелен в спину возле центра протеста на площади Тахрир в субботу вечером, сообщил источник в полиции.

По словам родственников, еще один человек, который был с ним, был ранен в результате того же нападения, а сам Аль-Доджайли скончался от ран в больнице в Багдаде в воскресенье утром.

Доджайли, который помогал раздавать еду протестующим, расположившимся на площади Тахрир, был похоронен в багдадском шиитском районе Садр-сити.

Али аль-Лами, 49 лет, был застрелен несколькими пулями в голову в начале этой недели, а известный активист гражданского общества Фахем аль-Тай был убит во время стрельбы из машины в Кербеле.

В одном особенно ужасном случае изувеченное тело 19-летней Захры Али было найдено 2 декабря возле ее семейного дома в Багдаде, спустя несколько часов после того, как она пропала без вести.

Активисты обвиняют в жестоких убийствах, а также в похищениях десятков других протестующих, ополченцев, поддерживаемых Ираном. Правительству еще предстоит установить виновных в убийствах.

Организация Объединенных Наций в среду потребовала от иракского правительства установить и привлечь к ответственности виновных в похищениях и целенаправленных убийствах.

Amnesty International в пятницу призвала Багдад пресечь так называемую «кампанию по борьбе с терроризмом».

Столица Ирака и шиитский юг были охвачены массовыми митингами с начала октября.

Первоначально нацеленные против коррупции в правительстве, плохого государственного обслуживания и отсутствия рабочих мест, демонстрации с тех пор расширились, так как теперь протестующие осуждают жестокое подавление инакомыслия силовиками.

По меньшей мере 460 человек были убиты и 25 000 ранены, большинство из них - протестующие. Некоторые иракские активисты считают, что количество убитых превышает 500 человек.

Корреспонденты AFP сообщили, что в воскресенье в Багдаде и на юге Ирака вновь прошли демонстрации, а школы и государственные администрации оставались закрытыми.