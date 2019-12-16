Израиль дал Мьянме «инструмент» для геноцида мусульман — Гаарец

Израильская газета «Гаарец» подчеркнула «позорную роль» страны в «геноцидной кампании» военного режима Мьянмы против мусульманского меньшинства рохинджа, сославшись на продажу оружия и растущие связи двух стран.

В статье, опубликованной Чарльзом Данстом, критикуется пассивная позиция Израиля по отношению к геноциду рохинджа, и утверждается, что Израиль предоставил Мьянме инструменты и дипломатическое пространство для совершения злодеяний.

Данст также вспомнил, как он в прошлом году встретился с послом Израиля в Мьянме Роненом Гилором, и поднял вопрос о преследовании рохинджа и продажах израильского оружия Мьянме, отметив, что Гилор отказался отвечать на его вопросы.

Гилор недавно подвергся критике за уже удаленный твит, в котором он пожелал «удачи» делегации Мьянмы во главе с де-факто лидером Аунг Сан Су Чжи в преддверии слушания по геноциду в Гааге, которое состоялось во вторник.

Впоследствии это заявление было осуждено МИД Израиля, которое назвало его «ошибочным».

Кстати, первый премьер-министр Мьянмы (тогда она называлась Бирма) У Ну очень симпатизировал Израилю и был близок с первым премьер-министром Израиля Давидом Бен-Гурионом. У Ну был первым премьер-министром Мьянмы, посетившим зарождающееся государство Израиль в 1955 году.