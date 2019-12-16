Ливанский министр в экономических проблемах страны обвинил сирийцев

Министр обороны Ливана обвинил в ухудшении экономического кризиса в стране приток сирийских беженцев.

«После Арабской весны произошла катастрофа, когда два с половиной миллиона сирийцев переселились в Ливан», - заявил Элиас Бу Сааб на Всемирном молодежном форуме в Шарм-эш-Шейхе.

«Международное сообщество обещало разрешить этот кризис, и организации оказывали помощь перемещенным лицам разными способами, но принимающая страна осталась одна», - сказал он. Отметим, что как минимум в этом он соврал, потому что беженцев принимают еще и другие страны, в частности Иордания и Турция.

«Сегодня мы живем в условиях экономического кризиса, вызванного накоплением проблем примерно за 40 или 50 лет, но на заре этого кризиса лежит бремя перемещенных лиц».

Далее Бу Сааб осудил тех, кого он назвал «террористами», появившимися из лагерей для перемещенных лиц.

Комментарии министра обороны далеко не уникальны. Подобную риторику уже извергали другие члены правительства Ливана, в том числе министр иностранных дел, который в сентябре обвинил сирийских беженцев в том, что из-за них ухудшилась экономика страны.

Бассил сказал, что «экономическая ситуация в Ливане может ухудшиться из-за присутствия большого числа сирийских беженцев», и призвал к разрешению кризиса.

Бывший депутат Валид Джумбалатт (внук знаменитого панисламиста и друзского амира Шакиба Арслана) раскритиковал комментарии Бассила, назвав их «дешевыми» и «расистскими».

«Хватит обманывать людей тем, что ливанская экономика находится на грани краха из-за сирийцев. Прекратите этот дешевый, расистский [разговор]».

Тут стоит напомнить, что министр иностранных дел Бассил является лидером Свободного патриотического движения, в котором доминируют христиане. А оно в свою очередь состоит в продамаскском крыле ливанской политики во главе с шиитской «Хизбаллой», которая поддерживает Башара Асада.

В Ливане, стране с населением около 4 миллионов человек, проживает около 1,5–2 миллионов сирийских беженцев, бежавших из-за конфликта, разразившегося в Сирии в 2011 году. Сильная реакция против беженцев также охватила некоторые слои ливанского общества, и на сирийских беженцев оказывалось давление с целью покинуть Ливан.