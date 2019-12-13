Amnesty International призывает власти Казахстана не выдавать беглецов Китаю

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала власти Казахстана не выдавать Китаю двух этнических казахов, Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы, которые в октябре пересекли границу между двумя государствами и попросили в Казахстане убежище. Заявление об этом опубликовано на сайте Amnesty.

«Власти Казахстана должны немедленно освободить Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы, прекратить их уголовное преследование и обеспечить им полный доступ к системе убежища в Казахстане и предоставление адекватной правовой помощи», — говорится в заявлении организации.

«Казахстан несет международные обязательства в области прав человека в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев и Конвенцией против пыток, запрещающих возвращение соискателей убежища в страну, где существует обоснованный риск, что они подвергнутся преследованиям или подвергнутся пыткам», — заявила исследователь Amnesty International по Центральной Азии Хеза Макгилл.

В Amnesty International также напомнили, что в соответствии со статьей 31 Конвенции о статусе беженцев государства не должны преследовать в судебном порядке беженцев и лиц, ищущих убежище, за их незаконный въезд или присутствие в стране, если они прибыли непосредственно с территории, где их жизни или свободе угрожали, и без промедления сдались властям, предоставив объяснения, почему они въехали в страну.

Напомним, что недавно появились сообщения о том, что этнических казахов Кастера Мусаханулы и Мурагера Алимулы власти Казахстана собираются депортировать в Китай.