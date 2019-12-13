Верховный суд РФ начал рассматривать пограничный спор между Дагестаном и Чечней

Верховный суд РФ начал рассматривать апелляционную жалобу министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской республики на решение Верховного суда Дагестана об отказе признать незаконным Генплан Кизляра в части территории ЧР. Об этом сообщает "Новое дело".

Напомним, что процесс уточнения границ между двумя республиками идёт с 2018 года. Утверждается, что власти Дагестана не информировали население о деталях уточнения границ. В июне этого года ситуация резко обострилась из-за установки дорожного указателя на автодороге возле Кизляра.

Изначально иск в Верховный суд Дагестана из-за земель лесного фонда, которые Кизляр включил в свой генеральный план, был подан дагестанским Агентством лесного хозяйства. Позже суд сам привлёк в качестве соответчика Минприроды Чеченской республики, которое в результате предъявило свой иск к администрации Кизляра.

На суде Даглесхоз от иска отказался, заявив, что в обжалуемом решении депутатов Кизляра права и интересы комитета лесхоза РД не нарушаются, пишет "Черновик".

За пять дней до вынесения решения ВС РД в Кизляре изменили правила землепользования по шести участкам, один из которых примыкает к границе с Чечнёй. Из судебного решения следует, что уже во время процесса кизлярские власти так изменили план, что земли лесфонда оказались вне границ населённых пунктов.

В результате Верховный суд Дагестана вынес решение в пользу Кизляра, обосновав это тем, что истец неправильно выбрал способ защиты, не оспорив региональный закон об установлении границ муниципальных образований.