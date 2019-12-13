Пожар в саудовской тюрьме унес жизни трех человек

Утром в четверг в тюрьме в Эр-Рияде вспыхнул пожар, в результате которого погибли трое заключенных и ранены 21 человек, сообщают государственные СМИ Саудовской Аравии.

Заключенные были эвакуированы, а раненые были доставлены в больницу после того, как на рассвете в тюрьме Аль-Малаз начался пожар.

"Специалисты с помощью гражданской обороны смогли установить контроль над огнем и предотвратить его распространение", - говорится в заявлении.

«В результате [пожара] три человека погибли и 21 получил ранения».

Причина пожара пока не ясна, но сообщается, что было начато расследование.

Случайные пожары распространены в Саудовской Аравии, иногда из-за слабого соблюдения правил безопасности.

Тюрьма Аль-Малаз печально известна тем, что там находится целый ряд политических заключенных.

В сентябре пять человек получили ранения в результате пожара, который вспыхнул на новой высокоскоростной железнодорожной станции в западном городе Джидда. Станция обслуживает главную систему высокоскоростных железных дорог, которая перевозит пассажиров между Меккой и Мединой.

Согласно национальной статистике, в 2018 году в результате пожаров в домашних условиях погибли по меньшей мере 90 человек, а ранения получили 1364 человека.