Сенат США с четвертой попытки признал геноцид армян

Сенат США в пятницу принял резолюцию, признающую события 1915 года в восточной Анатолии "геноцидом армян". Напомним, что Турция отвергает такой взгляд.

Этот шаг произошел после того, как Палата представителей в октябре одобрила аналогичную резолюцию. Тогда Анкара предупредила, что американо-турецким отношениям будет нанесен ущерб.

«Резолюция, которая, очевидно, была разработана и издана для внутреннего потребления, лишена каких-либо исторических или правовых оснований», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

Ранее три сенатора от Республиканской партии уже блокировали принятие резолюции на фоне давления со стороны Белого дома, который утверждает, что резолюция подорвет переговоры между Вашингтоном и Анкарой.

Сенатор Тед Круз отметил, что сенаторы попытались принять резолюцию в четвертый раз.

«Это третья неделя подряд, когда мы выступаем на заседании Сената, стремясь принять эту резолюцию, и я благодарен, что сегодня у нас это получилось», - сказал Круз. «Это момент истины, к которому мы шли слишком долго».

Признание геноцида армян произошло на следующий день после того, как Комитет по международным отношениям Сената принял закон о санкциях против Турции, подчеркивая неустойчивые отношения между Капитолийским холмом и Анкарой.

В дополнение к «признанию и памяти» геноцида армян, резолюция также отвергает попытки «заручиться, привлечь или иным образом ассоциировать» правительство США с отрицанием геноцида. Вместо этого она призывает «поощрять его общественное понимание».