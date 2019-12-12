Таджикистан возвращает студентов из зарубежных медресе

Таджикистан вернул на родину около десяти детей, проходивших обучение в религиозных школах в Бангладеш. Об этом сообщает издание «Озоди» со ссылкой на Министерство образования и науки Таджикистана.

Судя по тому, как власти Таджикистана обращаются с вернувшимися детьми, учебу за границей они воспринимают как что-то похожее на контакт с пришельцами, после которого нужен обязательный карантин.

Все вернувшиеся дети были помещены в специнтернат, где они должны пройти период адаптации. Житель района Рудаки Махмадшариф Саидов рассказал журналистам, что его 13-летний сын находится среди тех, кого вернули в Таджикистан. Отец пожаловался, что ему не дают встретиться с ребенком.

По словам Саидова, он отправил сына на учебу за границу в 2015 году, после того как в Вахдате закрылась религиозная школа, — вначале в Казахстан, а потом в Бангладеш. «Я хотел, чтобы мой сын стал чтецом Корана», — сказал он. В феврале подростка задержали в Дубае с просроченными документами и выслали на родину.

«Нам сейчас не разрешают взять сына домой на выходные. Мы не знаем – находится ли он в спецшколе или его перевели в другое место? Почему от нас скрывают его местонахождение? Если власти не занимаются «промыванием мозгов», то должны отпустить детей домой хотя бы на выходные», — отметил отец подростка.

В Минобрнауки заявили, что детям нужна «адаптация», поскольку те не учились в общеобразовательных школах. При этом там сообщили, что период адаптации зависит от каждого ребенка и может занять от трех месяцев до года. «Специалисты должны определить, в каком классе они должны учиться, каков уровень их знаний, какие предметы им необходимо изучить. Только после этого они вернутся в свои семьи», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства Эхсони Хушвахт.

Почему нельзя определить дальнейшее образование детей и при этом пустить их к семьям — никто не говорит. Но уж очень все напоминает практику соседнего Китая, с его лагерями политического воспитания.

Напомним, что в 2011 году в Таджикистане были приняты поправки, которые разрешают получать религиозное образование за рубежом только по согласованию с властями и только после завершения такого образования в стране. Ранее президент Эмомали Рахмон заявлял, что таджикистанцы в зарубежных медресе «становятся не муллами, а террористами». По информации Комитета по делам религии, с 2010 года более 3 тысяч граждан, незаконно получающих религиозное образование в Йемене, Сирии, Египте, Пакистане, Афганистане, Ираке и Иране, были возвращены на родину.

В феврале глава Комитета по делам религии Сулаймон Давлатзода заявил, что за границей незаконно обучаются 241 гражданин Таджикистана. В 2018 году это число составляло 400 человек.