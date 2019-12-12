Saudi Aramco стала самой дорогой компанией в мире

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco в среду впервые начала торговать на бирже и быстро стала самой дорогой компанией в мире. Как сообщает Bloomberg, в первый же день торгов ее акции подорожали на 10%.

С объявленных при IPO 32 саудовских риалов (8,5 доллара США) бумаги подорожали до 35,2 риала (9,4 доллара), капитализация компании достигла рекордных 1,88 триллиона долларов.

Тем самым Saudi Aramco обогнала даже такие гиганты как Microsoft и Apple, которая долгое время была самой дорогой в мире компанией.

Aramco стоит больше, чем пять крупнейших нефтяных компаний - Exxon Mobil, Total, Royal Dutch Shell, Chevron и BP - вместе взятые.

На долю Saudi Aramco приходится более 10 процентов мировых поставок нефти.

На IPO саудовская компания привлекла 25,6 миллиарда долларов, что также стало рекордом. Предыдущий принадлежит китайской Alibaba с 25 миллиардами долларов.

Aramco продает 0,5% своих акций отдельным розничным инвесторам - большинство из которых являются гражданами Саудовской Аравии - и 1% - институциональным инвесторам, большинство из которых - фонды из Саудовской Аравии или Персидского залива.

В некоторых сообщениях высказывалось предположение, что государство вынуждает богатые семьи и поддерживаемые государством учреждения покупать акции компании.