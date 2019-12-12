Сирийские повстанцы в Идлибе уничтожили 20 солдат режима

В среду в результате внезапного нападения повстанцев в провинции Идлиб были убиты 20 военнослужащих сирийского режима.

Корреспондент Сирийского телевидения сообщил, что после засады бойцы оппозиции захватили заброшенную базу режима в юго-восточной провинции Идлиб.

Сирийские повстанцы говорят, что они убили более 100 солдат режима в наземных атаках в этом месяце, в ответ на интенсивную воздушную бомбардировку, в результате которой с ноября уже погибли сотни мирных жителей.

Между тем в среду завершились переговоры между Турцией, Россией, Ираном и представителями режима и оппозицией, в столице Казахстана Нур-Султане.

Участники переговоров выразили надежду, что недавнее затишье в боевых действиях в провинции Идлиб продолжится.

В заключительном коммюнике встречи говорилось о необходимости «прекратить присутствие» Хайят Тахрир аш-Шам в Идлибе, которая ранее была связана с Аль-Каидой*, а сейчас доминирует в большей части Идлиба.

С апреля 2019 года более 500 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в провинции Идлиб в результате воздушных и наземных атак режима.

Многие были вынуждены искать убежища в полях и оливковых рощах, потому что им не хватает места в уже переполненных лагерях беженцев.

В настоящее время в Идлибе проживает около 3 миллионов человек, причем около половины из них перемещены из других частей Сирии.

Гуманитарные группы опасаются, что зимние дожди и наводнения вызовут еще большие трудности для бездомных беженцев в провинции.

В предыдущие годы в холодных условиях погибло много беженцев, а дети замерзали насмерть.

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