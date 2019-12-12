Бывшая правозащитница защищает Мьянму от обвинений в геноциде мусульман

Лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи выступила с защитой армии Мьянмы от обвинений в геноциде, выдвинутых в Международном уголовном суде (МУС). Военным Мьянмы обвиняют в массовых убийствах, изнасилованиях и изгнании мусульманского меньшинства рохинджа.

Напомним, что Гамбия, небольшая западноафриканская страна, подала иск в МУС в Гааге, высшем суде ООН, утверждая, что Мьянма нарушила Конвенцию о геноциде 1948 года.

«Гамбия представила неполную и вводящую в заблуждение картину настоящей ситуации в штате Ракхайн», - заявила Аун Сан Су Чжи в суде в среду.

«Конечно, в данных обстоятельствах намерение геноцида не может быть единственной гипотезой.

«Может ли быть намерение геноцида у государства, которое активно расследует, преследует и наказывает солдат и офицеров, обвиняемых в проступках? Хотя основное внимание здесь уделяется военным, я могу заверить вас, что будут приняты соответствующие меры в отношении правонарушителей, в соответствии с надлежащей правовой процедурой».

Она сказала, что ситуация в штате Ракхайн была "сложной", кроме того она признала "страдания" рохинджа, многие из которых бежали в соседний Бангладеш.

Также она признала, что армия Мьянмы могла использовать «непропорциональную силу», но это не доказывает, по ее словам, что она пыталась уничтожить рохинджа.

Аун Сан Су Чжи неоднократно называла кровавые репрессии 2017 года «внутренним конфликтом», говоря, что военные Мьянмы реагировали таким образом на нападения «боевиков» рохинджа и вооруженных местных группировок.

Бывшая правозащитница, которая боролась против могущественных военных за демократию, Аун Сан Су Чжи шокировала наблюдателей, отправившись в Гаагу, чтобы возглавить делегацию своей страны.

«Мы являемся свидетелями одного из шокирующих моментов истории: Аунг Сан Су Чжи отрицает и отвергает заслуживающие доверия выводы о геноциде рохинджа Мьянмой», - говорит Маунг Зарни, британский ученый, активист и член буддийского большинства Мьянмы, сам родом из военной семьи. «Как бирманец, я и стыжусь и возмущаюсь от того, что я слышу — от лжи и обмана».

Во вторник Аун Сан Су Чжи спокойно слушала, как юристы Гамбии подробно излагают жуткие показания о страданиях рохинджа, включая групповые изнасилования, пытки и убийства.

«Было очень важно увидеть, как она может сидеть в нескольких дюймах от людей, которые описывали - в очень мучительных подробностях - все ужасные преступления бирманских военных, которые произошли при ее власти», - говорит Брэд Адамс из нью-йоркской организации Human Rights Watch.

Судьи Международного Суда заслушают первый этап дела до четверга: запрос Гамбии о «временных мерах» - эквивалент запретительного приказа - против Мьянмы для защиты населения рохинджа, до полного рассмотрения дела.

Гамбия утверждает, что в соответствии с Конвенцией 1948 года обязанностью каждой страны является предотвращение геноцида. Она имеет политическую поддержку со стороны Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также ряда западных стран, включая Канаду и Нидерланды.

Между тем в лагерях беженцев в Бангладеш тысячи рохинджа собираются и скандируют «Гамбия! Гамбия!». Удивительно, как эта маленькая страна в Западной Африке стала едва ли не «халифатом» в глазах униженных и угнетаемых людей рохинджа. И все лишь потому, что она сделала то, что не смогли или не захотели сделать большие страны мусульманского мира.