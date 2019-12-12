Камерун: сотни мирных жителей стали жертвами "Боко харам" в этом году

По меньшей мере, 275 человек были убиты в результате новых нападений «Боко харам» на севере Камеруна в период с января по ноябрь, сообщила в среду международная правозащитная группа.

В своем отчете Amnesty International сообщила, что провела двухнедельные полевые исследования в населенных пунктах Маруа и Моколо в западноафриканской стране, и обнаружила, что жертвами стали 225 гражданских лиц.

В отчете также задокументированы нападения, в ходе которых были похищены немусульмане.

Самира Дауд, исполняющая обязанности регионального директора Amnesty International по Западной и Центральной Африке, сказала, что люди региона «живут в ужасе» и чувствуют себя «совершенно заброшенными».

«Проблема в том, что «Боко харам» находятся в сельской местности, а солдаты в городе. Им требуется слишком много времени, чтобы добраться сюда, и, когда они это делают, уже слишком поздно», - цитирует свидетеля правозащитная группа.

По словам сотрудников гуманитарных организаций, нападения террористических группировок на севере Камеруна возобновились вопреки заявлению, сделанному президентом Камеруна Полем Бия 9 января.

Бия сказал, что «Боко харам» представляет собой не более чем остаточную угрозу, поскольку движение якобы было вытеснено за пределы страны.