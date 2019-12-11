Дело о теракте в питерском метро: обвиняемые получили сроки от 19 лет до пожизненного

В Санкт-Петербурге огласили приговоры обвиняемым по делу о теракте в питерском метро в апреле 2017 года. Суд приговорил к пожизненному заключению Аброра Азимова, которого следствие назвало одним из четырех основных организаторов теракта.

Другие три это Акрам Азимов, который получил 28 лет, Мухамадюсуп и Ибрагимжон Эрматов — 28 и 27 лет соответственно.

Кроме организаторов приговор получили еще семь фигурантов дела.

Сайфиллу Хакимова и Бахрама Эргашева приговорили к 19 годам каждого. Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурод Муидинов и Шохиста Каримова получили по 20 лет лишения свободы.

Их осудили по статьям о содействии террористической деятельности, незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и участии в террористическом сообществе.

Содик Ортиков, которого обвинили в том числе в приобретении оружия для террористической группы, приговорили к 22 годам. Всем подсудимым суд также назначил штрафы.

При этом никто из осужденных не признал свою вину и все заявляют о пытках и принуждении к даче показаний.