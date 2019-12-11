Босния закрывает печально известный лагерь для мигрантов

Боснийские власти начали закрывать импровизированный палаточный лагерь на северо-западе страны, перемещая сотни мигрантов в новый строящийся центр содержания в бывших военных казармах возле Сараево.

Международные организации по оказанию помощи неоднократно предупреждали, что ветхий лагерь Вучжак, расположенный недалеко от границы Боснии с Хорватией, не пригоден для проживания людей, поскольку он расположен на бывшей свалке и недалеко от минного поля, оставшегося с войны 1992-95 годов.

Около 600 человек жили там без водопровода и отопления.

Закрытие происходит после того, как представитель Европейского совета по правам человека посетил Вучжак и предупредил, что смертельные случаи будут неизбежны, если лагерь не будет немедленно закрыт.

«Если мы не закроем лагерь сегодня, завтра люди начнут умирать здесь», - заявила журналистам комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович во время посещения лагеря.

На пресс-конференции в Сараево в пятницу она подчеркнула «позорные» и «негуманные» условия.

Несмотря на сообщения о том, что некоторые мигранты отказались переехать, Нермина Чемалович, министр здравоохранения кантона Унско-Сански, говорит, что все мигранты и беженцы с готовностью согласились переехать в лагерь Усивак под Сараево.

«Переезд идет без серьезных проблем», - сказала она. «Наш план состоит в том, чтобы перевезти около 350 мигрантов на семи автобусах ... и самое главное, что они согласились поехать туда».

Местная полиция заявила, что завтра будет переселено еще больше мигрантов.

Al Jazeera в репортаже из лагеря Усивак сообщает, что рабочие подготовили место для прибывающих мигрантов.

По данным Международной организации по миграции (МОМ), центр открылся в августе прошлого года и рассчитан на 400 человек, но с тех пор был расширен и может вместить до 750 человек.

Предыдущие попытки переместить мигрантов обратно в столицу были затруднены тем фактом, что многие в конечном итоге возвращаются в Бихач, чтобы быть ближе к границе.

Северо-западный регион Бихач в Боснии, в котором также проживают несколько тысяч человек в лагерях МОМ, стал ключевой базой для мигрантов с Ближнего Востока и Азии, которые пересекают Балканы и направляются в Западную Европу.

Маршрут через гористую Боснию возник после того, как северный Балканский путь к Венгрии был по сути прерван в 2016 году.

Босния, будучи сама не богатой страной, изо всех сил пыталась справиться с этим наплывом беженцев, несмотря на отсутствие финансовой помощи Европейского Союза.

Многим мигрантам удается проникнуть в Западную Европу, в то время как около 8000 в настоящее время находятся в Боснии, большинство в районе Бихача, надеясь попасть в ЕС.