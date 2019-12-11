Опального египетского бизесмена приговорили к пяти годам тюрьмы заочно

Египетский бизнесмен, чьи обвинения в коррупции против президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и вооруженных сил страны вызвали самые масштабные за многие годы протесты, был заочно приговорен к пяти годам лишения свободы.

Бывший военный подрядчик Мухаммад Али обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, что Али выпустил серию вирусных видеороликов из Испании в начале этого года, представив себя как бывшего инсайдера режима, у которого есть информация о коррупции на высоком уровне и крупномасштабном присвоении государственных средств.

Хотя бывший военный подрядчик не представил доказательств в поддержку своих утверждений, многие египтяне за границей и дома, где по крайней мере треть страны живет в условиях крайней нищеты, были возмущены обвинениями в адрес Сиси и его военных, которые использовали государственные средства для финансирования роскошных отелей и вилл.

Али также призвал к изгнанию Сиси, который захватил власть у первого демократически избранного президента Египта в результате военного переворота 2013 года. Сам президент Египта отверг обвинения Мухаммада Али, который живет сейчас в Испании, как «чистую ложь и клевету».

Его вирусные видеоролики вызвали разрозненные уличные протесты против президента в нескольких египетских городах в сентябре.

Хотя сентябрьские демонстрации были небольшими по сравнению с нынешними массовыми протестными движениями в Ираке и Ливане, они представляли собой редкий публичный вызов режиму Сиси, который, как считается, давно подавил инакомыслие с помощью драконовских мер.

А теперь каирский суд по уголовным делам приговорил Али к выплате около 42 миллионов египетских фунтов (2 600 000 долларов США), из-за того, что его компания «Амлак» не смогла урегулировать спор с правительством по поводу налогов, причитающихся в период с октября 2012 года по сентябрь 2016 года, сообщает Аль-Ахбар.

Он также был оштрафован на 50000 египетских фунтов (3100 долларов).

Али утверждал, что покинул Египет как раз, когда военные задолжали ему 220 миллионов египетских фунтов или 13 миллионов долларов за предоставленные услуги.

По словам Али, за более чем 15-летний опыт работы с армией, его компания регулярно платила взятки бизнес-подразделению вооруженных сил, так называемому Инженерному Управлению, для обеспечения бесчисленных контрактов на прибыльные проекты, такие как строительство президентских дворцов и роскошных отелей.