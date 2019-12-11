Саудовскую Аравию в следующем году ждет дефицит бюджета в 50 миллиардов долларов

Бюджетный дефицит Саудовской Аравии, вероятно, вырастет на 50 миллиардов долларов в 2020 году, поскольку страна сталкивается с падением цен на нефть и сокращением добычи нефти.

Согласно официальному заявлению, Эр-Рияд прогнозирует дефицит бюджета в размере 50 миллиардов долларов на 2020 год, на 15 миллиардов долларов больше, чем в этом году.

Заявление было обнародовано по государственному телевидению после заседания кабинета министров под председательством короля Салмана, заявившего, что Эр-Рияд также сократит расходы на следующий год. Это редкая для КСА мера по затягиванию поясов становится необходимой, так как дефицит бюджета королевство испытывает уже седьмой год подряд.

Расходы прогнозировались на уровне 272 миллиардов долларов, что на 7,8 процента меньше прогнозов на 2019 год, в то время как доходы оценивались в 222 миллиарда долларов, что также ниже на 14,6 процента.

Цены на нефть остаются низкими, несмотря на дополнительные сокращения добычи, согласованные ОПЕК и ее союзниками на прошлой неделе.

Доходы от нефти составляют более двух третей государственных доходов Саудовской Аравии. Эр-Рияд также обязался увеличить производство, чтобы поддержать цены.

Позже министерство финансов сообщило, что фактические расходы в 2019 году составили 279,5 млрд долларов, а доходы - 244,5 млрд долларов. Тем самым дефицит бюджета в этом году составляет 35 млрд долларов.

Саудовская Аравия ежегодно публикует сведения о дефиците бюджета с 2014 года, когда цены на нефть упали.

Несмотря на дефицит, Эр-Рияд по-прежнему настаивает на амбициозных и порою весьма дорогих планах в рамках своей программы Видение 2030.