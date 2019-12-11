Сомали: боевики Аш-Шабаб напали на популярный отель

Боевики сомалийской группировки «Аш-Шабаб» вчера напали на гостиницу SYL возле президентского дворца в Могадишо.

«Мы думали, что они полицейские, но они начали бросать гранаты и стрелять в нас, когда приблизились, и поэтому мы вели перестрелку у ворот отеля», - сказал журналистам полицейский по имени Ахмед.

Закия Хуссен, заместитель комиссара полиции Сомали, сказал, что силы безопасности убили двух нападавших около отеля и сражались с двумя другими на месте.

«На данный момент силы безопасности спасли 82 человека, как гражданских лиц, так и чиновников», - сказала Закия в своем аккаунте в Twitter.

Абдуль-Азиз Абу Мусаб, военный представитель «Аш-Шабаб», подтвердил, что группа стоит за атакой, и сказал, что ее бойцы находились в гостиничном комплексе, который популярен среди правительственных чиновников и политиков.

Напомним, что «Аш-Шабаб» был изгнан из Могадишо в 2011 году, а также потерял большинство других населенных пунктов.

Тем не менее, они по-прежнему совершают частые нападения по всей Сомали, а также в соседней Кении, чьи солдаты входят в состав миротворческих сил Африканского союза, которые помогают защищать сомалийское правительство.