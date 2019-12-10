Юрий Лужков и мусульмане России

"Голос Ислама" - это не то СМИ, которое балует добрыми словами российских государственных деятелей. Но сегодня тот случай, когда можно сделать исключение из этого правила, потому что, как гласит народная мудрость, все познается в сравнении.

Не выдержав операции (по официальной версии...) в 84 года сегодня умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Как к мэру города москвичи к нему относятся по-разному, далеко небесспорным он был и как российский политик - напомним, что он был "крымнашистом" еще задолго до прихода к власти Владимира Путина.

Однако отношение Лужкова к Исламу и мусульманам выгодно отличалось и от отношения нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина, и от того подхода, который стал господствовать в российской политике уже в середине путинского правления, когда Лужкова вынудили уйти с должности.

Лужков неоднократно делал заявления о важности для России ровного отношения к Православию и Исламу, публично посещал мечети и различные исламские мероприятия. Именно правление Лужкова было "золотым веком" в Москве для самого смелого в тот момент из всех официальных ДУМов - Совета Муфтиев России. Причем, хорошие отношения с мэром Москвы были не только у его религиозного главы - Равиля Гайнутдина, но и у Абдульвахида Ниязова, который открыто пытался создавать в российской политике партии с исламским уклоном.

Наверное, не последнюю роль в этом сыграло то, что Лужков как региональный лидер пытался поддерживать союзнические отношения с другими такими же региональными лидерами, среди которых на тот момент было немало харизматичных глав мусульманских регионов: Минтимер Шаймиев, Руслан Аушев, Муртаза Рахимов и другие.

Именно Лужков в 2005 году заложил памятную капсулу в строящееся здание Московской Соборной Мечети и, выступая на одном из исламским мероприятий, так описал свою деятельность по строительству мечетей в городе: "мы здесь, в Москве, совершаем джихад".

Конечно, не надо быть наивными - за столь продолжительное время нахождения у власти в городе Юрий Лужков сделал для его мусульман гораздо меньше, чем мог бы, и больше говорил, чем делал.

Но, он хотя бы это говорил, что создавало определенную общественную атмосферу. Пришедший ему на смену Сергей Собянин уже открытым текстом стал говорить, что Москве новые мечети не нужны, а его чиновники парировали возражения на это мусульманских деятелей в достаточно грубой форме.

В целом же, надо сказать, что публичное отношение к мусульманам в Москве при Собянине по сравнению с временами Лужкова изменилось так же, как оно изменилось в стране при Путине по сравнению с предыдущей эпохой. При Лужкове и при Ельцине еще патриарх Алексий и муфтий Гайнутдин были пусть и не полностью, но более-менее равновесными фигурами, начиная же с прихода к власти в РПЦ патриарха Кирилла, при Собянине и позднем Путине ни о каком равенстве и речи нет - есть фактически господствующая религия и церковь, а есть терпимые (или нетерпимые в ряде регионов или для ряда их подвидов).

Так что, вспомнить добрым словом эти времена можно хотя бы для того, чтобы сравнить их с нынешними и поразмышлять, чего мы хотим, а чего не хотим.