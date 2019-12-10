На российских стадионах могут появиться молельные комнаты

Комитет Государственной думы по по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи проголосовал за проект по созданию на спортобъектах специальных религиозных комнат, где фанаты спорта смогут помолиться, информирует Р-Спорт. Окончательное решение примут депутаты Госдумы, заявил глава комитета Михаил Дегтярев.

Заседание комитета состоялось 5 декабря. «Проект об организации религиозных комнат на спортивных объектах будет вынесен на обсуждение палаты (Думы). Мы это делаем для того, чтобы дать организатору право удовлетворить потребности болельщиков. Все поддерживают», — сказал Михаил Дегтярев.

Однако, у этого решения есть и противники. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, который входит в состав комитета, отказался голосовать за проект и объяснил свое решение: «Если ты хочешь помолиться, иди в церковь или мечеть. Я не понимаю, зачем это нужно».

По словам депутата Ильдара Гильмутдинова, инициатива предусматривает право, а не обязанность стадионов оборудовать подобные помещения.