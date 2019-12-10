В Узбекистане помиловали десятки членов запрещенных организаций

В Узбекистане помилованы 92 человека по случаю 27-летия принятия Конституции страны. Об этом сообщает «Фергана». Указ о помиловании подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Большинство из помилованных – 79 человек – участники запрещенных организаций (о каких именно организациях идет речь, не уточняется). Отмечается, что они «по неведению совершили преступление, но раскаялись в содеянном и встали на путь исправления».

Некоторые полностью освобождены от наказания, другие – условно-досрочно. Также некоторым назначены менее суровые наказания или сокращены тюремные сроки.

Ответственным министерствам и ведомствам поручено помочь тем, кто был освобожден, в социальной адаптации и трудоустройстве.

Ранее в Узбекистане существовали черные списки, в которые вносили подозреваемых в экстремизме и причастности к запрещенным организациям. В них были включены десятки тысяч человек, которые находились под надзором спецслужб, были ограничены в трудоустройстве и выезде за границу. Несколько лет назад Шавкат Мирзиёев заявил о необходимости их пересмотра, признав, что люди попадали туда по сомнительным основаниям. Согласно официальным данным в 2017 году из этих списков были исключены около 18 000 человек.