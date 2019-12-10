Египет: дикий случай заставил страну говорить о домашнем насилии

Египетский мужчина поджег свою жену в каирском районе Род-эль-Фараг, потому что она три года не могла родить ему ребенка.

Согласно египетской ежедневной газете "Аль-Вафд", некий Мухаммад связал свою жену Айю, облил ее легковоспламеняющимся веществом, а затем поджег. Он оставил ее гореть в их квартире, а сам ждал на балконе дома его родителей, в том же здании.

Полицию и скорую помощь вызвали соседи. Приехавшие полицейские обнаружили, что женщина уже получила тяжелые ожоги на 70 процентах тела и повреждение одного из ее легких. Она не выжила и скончалась от ожогов.

Соседи рассказали, что Мухаммад и его мать издевались над женщиной на протяжении всего их брака, потому что они считали, что она бесплодна. Мужчину арестовали, а его дело передали в прокуратуру.

Эта история в очередной раз подняла важный вопрос о домашнем насилии в стране. В Египте 1,5 миллиона женщин ежегодно подвергаются бытовому насилию - это чуть более 4000 случаев в день.

По данным ООН, 26 процентов египетских женщин в возрасте от 15 до 49 лет сообщали о бытовом насилии, хотя считается, что реальная цифра намного выше, учитывая тот факт, что о многих случаях не сообщается.

Хотя египетская конституция предусматривает защиту женщин от насилия, домашнее насилие фактически не криминализировано, согласно египетскому законодательству.

В 2017 году Национальный совет по делам женщин подготовил законопроект, предусматривающий карательные меры, в том числе один год тюремного заключения для мужчин, которые подвергают физическому или устному насилию женщин.

Однако и два года спустя в Египте все еще нет закона, конкретно касающегося насилия в семье.