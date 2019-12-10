Йемен: хуситы взымают плату за посещение мечети?

Практические абсурдная новость пришла из йеменской столицы Сана. Сообщается, что местные хуситские власти ввели плату за пользование мечетями. Об этом свидетельствует якобы извещение, прикрепленное к воротам мечети, которое с тех пор стало распространяться онлайн. Проверить достоверность сообщения пока не представляется возможным.

Верующие, которые желают совершить в мечети утреннюю молитву на рассвете, необходимо заплатить 100 йеменских риалов (0,40 доллара США), а тем, кто посещает все другие молитвы в течение недели, включая пятничные молитвы, велят заплатить 50 йеменских риалов (0,20 доллара США).

Молитва таравих во время месяц Рамадан требует 100 йеменских риалов, говорится в уведомлении.

Ежемесячная абонентская плата в размере 4000 йеменских риалов (16 долларов) может быть уплачена постоянными посетителями мечети, говорится в уведомлении.

Хуситские власти оправдывают такой абсурдный шаг необходимостью оплачивать текущие расходы мечети, включая счета за электричество и воду.

Однако не все молитвы требуют платы.

В уведомлении говорится, что все те, кто намеревается совершить похоронную молитву, могут сделать это бесплатно, только если умерший принадлежит к одной семье.

Как мы уже упоминали, достоверность сообщения пока что нельзя проверить. Однако, даже если это неправда, примечателен тот факт, что анти-хуситские соцсети используют эту историю в идеологической борьбе против хуситов. Что лишний раз свидетельствует о глубине раскола в йеменском обществе, и о том, каким тяжелым может быть необходимый мирный процесс.