Более четверти израильтян живет за чертой бедности

Более четверти населения Израиля относится к категории бедных людей, как показал недавний отчет.

В докладе «Латет», крупнейшей некоммерческой организации Израиля, было выявлено увеличение бедности, отсутствие продовольственной безопасности и голод по всей стране.

Число израильтян, страдающих от отсутствия питательной безопасности, выросло с 16 процентов в 2018 году до 18,5 процента в 2019 году, а число тех, кто страдает от отсутствия продовольственной безопасности, выросло с 5,5 процента до 6,5 процента за два года.

Отсутствие питательной безопасности определяется как отсутствие доступа к пище, которая обеспечивает все необходимые питательные вещества. Однако отсутствие продовольственной безопасности означает отсутствие доступа к продовольствию в целом.

Все это приводит к тому, что некоторые люди идут на крайние меры, такие как попрошайничество и собирание продуктов из мусорных контейнеров.

В прошлом году три процента израильтян сообщили, что прибегают к «унизительным» ситуациям в поисках еды. Процент взлетел до 12 процентов в этом году.

В отчете добавлено, что 530 000 семей в Израиле, 20,9 процента от общего числа домохозяйств в стране, живут в бедности.

Число людей, живущих в бедности, достигло более 2 306 000 человек, что составляет 25,6% населения, включая более 1 миллиона детей.

Работа не спасает от бедности: «Латет» уточняет, что 80% семей, которым оказывают помощь ее организации, — это семьи с одним работающим, а 20% — семьи с двумя работающими кормильцами. 63,8% заявили, что не могут работать из-за проблем со здоровьем. Это на 16,2% больше, чем в прошлом году.

54% детей, которым оказывает помощь «Латет», недоедают, у 87% нет никаких кружков. 58,5% семей не могут отдать детей в садик до 3 лет, а 69% не в состоянии обеспечить ребенка всем необходимым к началу занятий в школе.

Особенно плохо старикам: 97% живущих на пособие по старости не могут обеспечить себе достойное существование. Более 70% давно не могут отремонтировать прохудившуюся квартиру, тогда как в среднем среди пожилых по стране таких всего 16,8%.

«Латет» обвиняет правительство Израиля в росте бедности и отсутствии продовольственной безопасности.

«Инструменты государственной политики, направленные на решение этой проблемы, как правило, ограничены и недостаточны для существенного уменьшения проблемы, к которой добавилась стагнация в правительстве и политическая нестабильность из-за двух выборов, проведенных в 2019 году за короткое время, что привело к потере целого года» - заявила организация.

В докладе не говорится о разнице между еврейскими и палестинскими гражданами Израиля, но традиционно палестинские граждане Израиля еще беднее, чем евреи.

В ситуациях, когда правительство не способно обеспечивать своих граждан необходимым, логичным выбором для правых шовинистов остаются старые проверенные временем методы — война. Не удивительно, что Нетаньяху и компания ее так любят.