Индийский парламент принял анти-мусульманский закон о гражданстве

Нижняя палата индийского парламента (Лок Сабха) приняла спорный законопроект о предоставлении гражданства религиозным меньшинствам из соседних стран.

После 12-часовой сессии 311 парламентариев проголосовали за эту меру, несмотря на опасения, что законопроект нарушает дух светской конституции Индии. Восемьдесят проголосовали против.

Законопроект, нацеленный на внесение поправок в закон о гражданстве 1955 года, направлен на предоставление гражданства «преследуемым» меньшинствам - индуистам, сикхам, буддистам, джайнам, парсам и христианам - из Бангладеш, Афганистана и Пакистана, но исключает мусульман.

После утверждения нижней палатой, законопроект теперь будет направлен в верхнюю палату, где правящей индуистской националистической Бхаратия Джаната парти (БДП) не хватает большинства.

Оппозиционные партии говорят, что законопроект носит дискриминационный характер, поскольку он особенно выделяет мусульман в официально светской стране с населением 1,3 миллиарда человек, и где мусульмане составляют почти 15 процентов населения. По мнению критиков религиозная принадлежность не должна учитываться в качестве условия для получения гражданства.

Критики говорят, что, если бы законопроект был действительно направлен на защиту религиозных меньшинств, он также включал бы мусульманские меньшинства, сталкивающиеся с преследованием в своих странах. Например, мусульмане-рохинджа в Мьянме.

Однако, никаким мусульманам правительство Индии давать гражданство не собирается. Миллионы мусульманских мигрантов, которые переселились в Индию еще десятки лет назад, когда не было независимого Бангладеш, ждет положение нелегальных мигрантов и возможная депортация.