Дядю Башара Асада во Франции судят за коррупцию

Дядя сирийского диктатор Башара Асада сумел избежать суда в понедельник, когда адвокаты 82-летнего Асада заявили, что он слишком болен, чтобы присутствовать в зале суда.

Рифаату Асаду предъявлено обвинение в незаконном использовании сирийских государственных ресурсов для создания собственной империи недвижимости во Франции.

«Его врачи рекомендовали ему избегать всех стрессовых ситуаций», - заявил адвокат Пьер Корнут-Жантиль на суде в Париже.

Рифаат Асад широко известен как «мясник Хамы», поскольку он командовал войсками, подавившими восстание мусульман-суннитов в Сирии в 1982 году. Под следствием во Франции Асад находится с 2014 года.

В этом году судья приказал ему предстать перед судом по обвинению в организованном отмывании денег, связанных с его имущественным портфелем во Франции на сумму 90 млн евро ($ 99,5 млн).

Рифаат - младший брат бывшего президента Хафеза Асада, отца нынешнего диктатора. Бывший вице-президент Сирии, Асад покинул свою родную страну в 1984 году после неудачного государственного переворота против своего брата Хафеза, который возглавлял Сирию с 1971 по 2000 год.

В Европе Рифаат Асада, его четыре жены и 16 детей вели роскошный образ жизни. Его лишь известное французское имущество включает в себя два парижских таунхауса, один площадью 3000 квадратных метров, а также конный завод, замок и 7300 квадратных метров офисных площадей в Лионе.

Испанские юридические документы показывают, что он и его семья также создали огромный портфель из 507 объектов недвижимости в Испании стоимостью около 770 миллионов долларов. Все его имущество в этой стране было конфисковано властями в 2017 году.

Асад утверждал, что его образ жизни стал возможен благодаря подаркам от саудовской королевской семьи, которые составляли более миллиона долларов в месяц.

Но, несмотря на документы адвокатов Асада, предназначенные для оправдания подарков в размере почти 25 миллионов долларов в период с 1984 по 2010 год, французские следователи зарегистрировали переводы из Саудовской Аравии всего в 10 миллионов долларов.

Теперь ему инкриминируют мошенничество при отягчающих обстоятельствах и незаконное присвоение сирийских средств. Судебный процесс продлится до 18 декабря.

Сам Асад, который живет между Францией и Великобританией — нормальное состояние для семьи «борцов с западным империализмом» — естественно отрицает обвинения.