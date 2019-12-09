Власти Казахстана собираются выдать казахских беженцев Китаю

Двух этнических казахов, нелегально перешедших государственную границу Казахстана, передадут в Китай (откуда они бежали от преследования). Об этом сообщил зампредседателя Комитета национальной безопасности республики, директор Погранслужбы КНБ Дархан Дильманов, сообщает «Фергана».

«По имеющемуся соглашению, которое имеет статус ратифицированного документа, по окончании судебных, а также всех уголовных ответственностей мы будем указанных граждан, независимо — Китайской Народной Республики или других государств, будем передавать в страну исхода. То есть в данной ситуации мы будем передавать в Китайскую Народную Республику по линии погранпредставительской деятельности. И там уже будет реагирование со стороны государства-соседа.

Поэтому шансов у них здесь находиться нет, даже если они здесь находятся», — сообщил Дильманов в интервью пресс-службе КНБ, комментируя ситуацию с двумя гражданами КНР — этническими казахами, бежавшими в Казахстан в поисках политического убежища.

Он отметил, что шансов у этнических казахов находиться незаконно в Казахстане «тем более нет». «Однозначно этого (легализации — прим. ГИ) не будет. Мы будем реагировать, и реагировать очень жестко», — заявил зампред КНБ.

Однако бывший адвокат двух беглецов Бауыржан Азанов заявил, что они не могут быть выданы Китаю.

«Есть международная (Женевская) Конвенция о статусе беженцев, согласно которой они не могут быть выданы Китаю по одной причине – действует принцип невысылки лица, который получил свидетельство лица, ищущего убежище. И они получили это свидетельство. Поэтому теперь их не могут выдать», – рассказал юрист.

По его словам, благодаря именно этому документу беглецы все еще находятся на территории Казахстана.

«Если бы мы не сдали заявление (о прошении статуса беженца) до их ареста, то их бы выслали бы в Китай в течение семи дней после задержания», – добавил Азанов.

Со своей стороны, Ляззат Ахатова, которая сейчас является их адвокатом, отметила, что уже ссылалась на эту Конвенцию во время избрания меры пресечения, но суд ее не рассмотрел.

«Эти нормы я приводила в пример в суде, когда давали санкцию, и приведу на главном судебном разбирательстве. Но тогда дело по существу не рассматривали. У нас законы есть, главная проблема – их не соблюдают», – сказала она.

Напомним, что граждане КНР Кастер Мусаканулы и Мурагер Алимулы незаконно пересекли границу Казахстана 1 октября. По их словам, они бежали из-за преследований китайскими властями этнических меньшинств. 10 октября мужчины добрались до Алма-Аты и выступили с пресс-конференцией, где рассказали о своем пребывании в «лагерях перевоспитания» и попросили политического убежища. Позже оба были взяты под стражу. В настоящее время следствие по их делу (о незаконном пересечении границы) завершено.