Французскому исламофобу выдвинули обвинения в терроризме

Крайне правый активист во Франции был обвинен в подстрекательстве к терроризму. Его преступление раскрылось благодаря расследованию телеканала Al Jazeera.

Реми Фализ, бывший член отделения ультраправой группы Génération Identitaire в Лилле , уже столкнулся с обвинениями в нападении при отягчающих обстоятельствах, после того, как репортер Al Jazzera, работавший под прикрытием, снял, как тот напал на 14-летнюю девочку в северном французском городе Лилль.

Атака была показана в документальном фильме «Поколение ненависти», выпущенном в декабре прошлого года

В фильме 32-летний Фализ, в перчатках с усиленными пластиковыми суставами, четыре раза ударил девушку по голове. После нападения Фализ хвастался о нападении: «Девушка или нет, они просто арабы».

В другом месте фильма Фализ произносит следующие слова: «В тот день, когда я узнаю, что у меня неизлечимая болезнь, я куплю себе оружие и устрою бойню».

По словам Фализа, целью бойни должна была стать мечеть или рынок Ваземмес - рынок в Лилле, популярный среди мусульманских и арабских общин города.

Прокурор Лилля выдвинул дополнительное обвинение в разжигании расовой ненависти и насилия в отношении крайне правого активиста и одного из обвиняемых Этьена Ванхалвина, 23 лет, которому также предъявлено обвинение в нападении при отягчающих обстоятельствах на молодую женщину в Лилле.

Фализ и Ванхалвин вместе с 31-летним Гийомом Дюмон Сен-Пристом появились в зале суда в Лилле в минувшую среду, где их адвокаты просили отложить разбирательство до мая 2020 года в свете новых обвинений.

Между тем журналист Al Jazeera Джеймс Кляйнфельд и независимый фоторепортер Янн Кастаньер, подверглись нападению ультраправых экстремистов.

Сен-Прист попытался вытащить камеру из рук фотографа, угрожая "избить его", если он опубликует свою фотографию.

Позже мужчина, сопровождавший Фализа из суда, напал на Кляйнфельда, когда он фотографировал подсудимого.

В двух документальных фильмах, выпущенных 9 и 16 декабря, рассказывалось о насилии и расизме, лежащих в основе движения идентаристов (Génération Identitaire).

Расследование, которое включало в себя шестимесячную операцию под прикрытием, также выявило тесные связи между активистами-идентаристами и ключевыми фигурами в партии Национальный фронт Марин Ле Пен, которая с тех пор сменила название на Национальное собрание.

В документальном фильме показано как два бывших члена Европейского парламента, Кристель Лечевалье и Сильви Годдин посещают клуб идентаристов и выражают поддержку группе.

Мэр Лилля Мартина Обри выразила шок в связи с выводами журналистов Al Jazeera и призвала закрыть GI в городе.