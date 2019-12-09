Бахрейн выиграл Кубок Залива

Бахрейн обыграл Саудовскую Аравию со счетом 1: 0, и тем самым выиграл футбольный турнир Кубка Залива, проходивший в столице Катара Дохе в воскресенье.

Мухаммад аль-Румайхи забил единственный гол во второй половине матча, прошедшего на стадионе имени Абдуллаха ибн Халифы.

Бахрейн, который последний раз участвовал в финале в 2004 году, обыграл Ирак в серии пенальти в полуфинальном матче.

Саудовцы надеялись взять кубок уже четвертый раз в истории. Они обыграли хозяев, сборную Катара в четверг, со счетом 1-0, выйдя в свой первый финал с 2014 года. Ранее, во время группового этапа соревнований Бахрейн проиграл Саудовской Аравии со счетом 0: 2.

Но сейчас впервые в истории Кубка Залива титул чемпионата достался Бахрейну.

Короновал победителей эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

Примечательно, что едва ли не весь стадион был забит болельщиками из двух стран, которые участвуют в блокаде Катара. Одиннадцать самолетов Gulf Air с бахрейнскими фанатами прилетели в Катар из Бахрейна через Кувейт. Это заняло почти два часа, но прямых рейсов до сих пор нет из-за блокады. Как сообщает Al Jazeera многие болельщики выражают надежду на скорое прекращение конфликта.

Между тем в пятницу министр иностранных дел Катара заявил, что после переговоров с Саудовской Аравией дипломатический кризис в Персидском заливе "перешел из тупика в некоторый прогресс". Так что, возможно, что вслед за праздником на футбольном поле придет своего рода и дипломатическая оттепель.