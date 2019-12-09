Израильтяне снова бомбили Газу

Израильские самолеты снова бомбили сектор Газа утром в воскресенье, спустя несколько часов после того, как три ракеты были выпущены из палестинского анклава в направлении южного Израиля.

Представители ХАМАС заявили, что израильтяне нанесли авиаудары по двум объектам, принадлежащим Бригадам Кассам, военному крылу ХАМАС, в северной части Газы.

Пока не поступало сообщений о раненых и погибших в Газе.

Израильская армия заявила, что "истребители и ударные вертолеты поразили ряд террористических целей ХАМАС" в Газе, а также "военный пост, принадлежащий военно-морским силам ХАМАС в северной части сектора Газа".

Между тем ни одна палестинская группа не взяла на себя ответственность за ракетный обстрел. Однако израильская армия заявила, что ХАМАС несет ответственность за любое нападение, «выявляющееся и исходящее» из сектора Газа.

«ХАМАС будет нести последствия за действия против израильских гражданских лиц», - говорится в заявлении армии.

Армия заявила, что все три ракеты были перехвачены системой обороны «Железный купол».

Врачи оказали медицинскую помощь трем людям в южно-израильском поселении Сдерот, которые получили легкие ранения в поисках убежища, когда взорвались ракеты, сообщает служба скорой медицинской помощи Израиля.

Напомним, что в прошлом месяце израильтяне убили высокопоставленного лидера «Исламского джихада» в секторе Газа, вызвав двухдневную вспышку насилия, в результате которой погибли 36 палестинцев.