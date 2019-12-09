В Ливии сбит военный самолет сил Халифы Хафтара

Вооруженные силы ливийского правительства национального единства объявили в субботу вечером, что они сбили над Триполи истребитель МиГ-23, принадлежащий силам мятежного генерала Халифы Хафтара.

Самолет упал в городе Завия близ Триполи, а его пилот, генерал-майор Амер аль-Джагам, был захвачен в плен. Аль-Джагам, по некоторым сообщениям, является командиром важной авиабазы ​​Ватия, удерживаемой Хафтаром, к югу от Триполи.

Напомним, что ранее силы Хафтара объявили «бесполетную зону» над Триполи.

После захвата генерал-майора Аль-Джагама самопровозглашенное ливийское «правительство», которое находится под контролем Хафтара и базируется в Тобруке на востоке Ливии, призвало Организацию Объединенных Наций обеспечить, чтобы с ним обращались как с военнопленным в соответствии с международными конвенциями.

ПНЕ высоко оценила свои силы ПВО и их способность сбивать самолеты противника.

В заявлении говорится, что они «продолжат развивать свои военные возможности» и что их силы ПВО «сбили самолет, принадлежащий жестокому агрессору, который непрерывно бомбил жилые районы, гражданские объекты и аэропорты».

Силы Хафтара ранее бомбили Аэропорт Митига, единственный действующий гражданский аэропорт Триполи. В июле 2019 года более 40 африканских мигрантов погибли, когда силы Хафтара подвергли бомбардировке центр содержания мигрантов в Триполи.