Брата Абу Умара Саситлинского силовики увезли на вертолёте

Рано утром 7 декабря в селении Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана силовики (предположительно, из центрального аппарата УФСБ) провели обыск в доме брата исламского проповедника Абу Умара Саситлинского – 43-летнего Сааду Ахмеднабиева. Об этом "Кавказ.Реалии" сообщил его отец Сайгидахмед Ахмеднабиев.

По его словам, в ходе обыска ничего, кроме телефонов и банковских карт членов семьи, не изъяли. Чуть позже Сааду, воспитывающего шестерых детей, увезли на вертолёте в неизвестном направлении.

"Нам ничего не объяснили, куда его везут и зачем? Он не раз ездил за границу, всегда без проблем проходил таможенные посты. Не состоял даже на профилактическом учёте", – говорит Сайгидахмед, который не знает, где сейчас находится его сын.