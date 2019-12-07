Общество

Салман Булгарский (Айрат Вахитов) - правда и вымысел

7 декабря в 13:00 Hamza Dmitrii Chernomorchenko 1

Айра́т Вахи́тов, известный как Салма́н Булга́рский — российский исламский проповедник, журналист, правозащитник, имам мечети Тауба (1997—1999). Автор русского перевода Корана Тафсира Ибн Касира. В России его обвиняют в поддержке и вербовке в ряды Исламского Государства (запрещена в РФ), в 2016 году спустя нескольких лет преследования российские спецслужбы добились включения Вахитова в список Госдепартамента США как международного террориста. В том же 2016 году Евросоюз включил Вахитова в санкционный список лиц как связанного с организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в РФ). Следом, в 2017 году, в России следствие против Вахитова закончилось тем, что суд принял решение о заочном аресте.

Что примечательно, именно в это время Айрат Вахитов набрал беспрецедентную всеобщую популярность на просторах русскоязычного интернета как главный идеологический противник ИГИЛ, его посты в Фейсбуке набирали тысячи лайков и перепостов, он регулярно писал специально для "Голоса Ислама" статьи критикующие действия и методологию ИГИЛ, участвовал в идеологических баталиях со сторонниками "Исламского государства", за что и был приговорен к смерти одним из судей ИГ, на него была объявлена охота его сторонниками, о чем было объявлено на одном из пропагандистских ресурсов. 


Это история про вечную дорогу на войну — через Чечню и Таджикистан, Афганистан и талибов, Аль-Каиду и Гуантанамо — в Сирию. Куда дальше? Илья Васюнин нашел Айрата Вахитова в турецкой Анталии и поговорил с ним о гранях войны за Аллаха и попытался выяснить, действительно ли эффективное противодействие идеологии "Исламского государства" послужило причиной преследования Айрата со стороны ФСБ начиная с 2013 года.

Салман Булгарский и WikiLeaks

Как имам мечети из Набережных Челнов попал в тюрьму Гуантанамо, но, в отличие от своих соратников, вышел на свободу и вернулся в Россию
Во время первой чеченской кампании Айрат Вахитов поддерживал тех, кто сражался с федералами. Во время второй из-за угрозы уголовного дела покинул территорию России. Сначала уехал в Узбекистан, затем — в Афганистан, к талибам. Там его задержали по подозрению в шпионаже и передали американцам.

Два года жизни Вахитов провел в Гуантанамо. «За любую оплошность отправляли в карцер, прогулки — от силы дважды в неделю по 10-15 минут. Если у тебя за полгода нет ни одного замечания, тебе могут выдать шахматы или карты, — вспоминает Айрат. — Обыски — через день. Раздевали догола, проверяли все вплоть до гениталий, причем среди тюремной охраны было немало женщин. Если надзирателям что-то не нравится — бьют по почкам».
 
В России Вахитова называют участником «Булгарского джамаата», в составе которого выходцы из Башкирии и Татарстана вели боевые действия на стороне талибов. Там он и получил имя «Салман Булгарский».

В ноябре 2015-го «Вашингтон пост» назвала «Булгарский джаамат» «ответвлением Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в России), однако в 2002-м американские следователи не нашли в биографии Вахитова доказательств его причастности к «Аль-Каиде» или «Талибану».

«Задержанный болен туберкулезом в скрытой форме, у него посттравматический синдром, но в целом состояние хорошее, — говорится в деле Вахитова, опубликованном на WikiLeaks. — Опасности для США или союзников в будущем не представляет. Рекомендуется передать под контроль российского правительства», — заключил американский офицер, изучивший дело Вахитова. В России никаких обвинений Салману Булгарскому предъявлено так и не было. Он оказался на свободе.
 
В России Салман Булгарский проповедовал в интернете, потом было несколько прокурорских предупреждений и он уехал из страны. В 2011-м Вахитов оказался в Сирии.
 

Как Айрат Вахитов попал в «Исламское государство» и разочаровался в нем

Российский исламовед Раис Сулейманов в нескольких статьях называет Айрата Вахитова участником группировки «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар», объединившей под руководством Умара аш-Шишани (настоящее имя — Тархан Батирашвили) выходцев из российских кавказских республик. Еще в начале десятых годов «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар» фактически влилась в «Исламское государство Ирака и Леванта», а аш-Шишани стал одним из видных полевых командиров ИГ.
 
В постановлении Верховного Cуда России, которое запрещает деятельность «Исламского государства», сообщается, что аш-Шишани командует северным фронтом группировки.
 
Я спрашиваю Вахитова по поводу участия в боевых отрядах «Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар». Отвечает коротко: «не состоял». Вахитов говорит, что самопровозглашенное «Исламское государство» нелегитимно для мусульман, и объясняет, как умма должна выбирать халифа.
 
По его словам, в Сирии он занимался гуманитарной помощью, бывает там и сейчас: «Вот школу отремонтировали, не медресе, а обычную, светскую». Айрат показывает фотографии рядом с детьми: вот небольшой город Хан аль-Асаль, расположенный в западной части провинции Алеппо, здесь он и его единомышленники помогали организовывать Курбан-Байрам в этом году — через два дня после того, ка город бомбили.
 
«Русские бомбы кидают, а мы добро делаем, еду раздаем, — говорит Вахитов. — Я постоянно устраиваю сбор денег, про которые в СМИ говорят, что якобы на теракты».
 
Он противник нынешней политической системы в России, которую связывает с Владимиром Путиным, и, конечно, поддержки Россией Асада — «борьбу против диктаторов» он называет «естественным правом» народа.
 

Как Айрат Вахитов из воина превратился в миротворца

К правосудию в «Исламском государстве» и демонстративным казням у Вахитова отношение отрицательное: «это противно человеческой душе». На своей странице в фейсбуке он борется со сторонниками терактов, в том числе последних, в Париже, и регулярно получает угрозы от фанатов «Исламского государства».

«Это серьезные люди или интернет-бойцы?», — спрашиваю его. — «Разные есть, и серьезные, и нет».
 
В январе нынешнего года Айрат Вахитов объявил о присоединении к «Союзу чести» — так называлось общество праведников при пророке Мухаммеде. Нынешнюю деятельность «Союза» Вахитов называет «радикальной правозащитой». «Запрещенные или не запрещенные, радикальные или нет организации — это неважно. Главное — это справедливость, один из основных принципов ислама», — говорит Вахитов.

Я спрашиваю про бойцов, завербованных для участия в боевых действиях в Сирии, — еще одно обвинение в его адрес в России. —«Наоборот: уговариваю их не ехать на войну».
 
 
«По этой причине Мы предписали сынам Исраила (Израиля): кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из них после этого излишествуют на земле». Коран, Сура 5 «Аль-Маида», Аят 32
Автор: Илья Васюнин
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Комментарии 1
  • Когда его обвиняют в симпатиях к Джабхат ан-Нусра в 2013 году или еще в чем либо подобном, то хочу заметить, меня можно с таким же успехом обвинить в симпатиях к коммунистам, так как я был и октябренком и пионером, потом в симпатиях к алкоголикам, так как единственные выборы на которых я голосовал, это за Ельцина, позже в симпатиях к Путину, так как он пришел к власти когда мне было 22 и я как и многие в нашей стране был с затуманенным рассудком закончившихся 90-х. Я знаю того Саламана, когда он работал на ГИ (2015-2016) который осуждал теракты в любых их формах и проявлениях и вел активную пропагандистскую деятельность против ИГ. Не бутафорскую, коей занимаются большенство наших муфтиев и имамов, а реальную, эффективную, бьющую прямо в цель, за что его они и приговорили в свое время к смерти и очевидно именно за это, его до сих пор преследует ФСБ. Ну что уж говорить в пустую, почитайте его статьи на нашем сайте, вот его профиль https://golosislama.com/profile.php?id=3830
    (15081)
    7 декабря в 16:16