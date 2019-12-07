Салман Булгарский (Айрат Вахитов) - правда и вымысел

Айра́т Вахи́тов, известный как Салма́н Булга́рский — российский исламский проповедник, журналист, правозащитник, имам мечети Тауба (1997—1999). Автор русского перевода Корана Тафсира Ибн Касира. В России его обвиняют в поддержке и вербовке в ряды Исламского Государства (запрещена в РФ), в 2016 году спустя нескольких лет преследования российские спецслужбы добились включения Вахитова в список Госдепартамента США как международного террориста. В том же 2016 году Евросоюз включил Вахитова в санкционный список лиц как связанного с организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в РФ). Следом, в 2017 году, в России следствие против Вахитова закончилось тем, что суд принял решение о заочном аресте.

Что примечательно, именно в это время Айрат Вахитов набрал беспрецедентную всеобщую популярность на просторах русскоязычного интернета как главный идеологический противник ИГИЛ, его посты в Фейсбуке набирали тысячи лайков и перепостов, он регулярно писал специально для "Голоса Ислама" статьи критикующие действия и методологию ИГИЛ, участвовал в идеологических баталиях со сторонниками "Исламского государства", за что и был приговорен к смерти одним из судей ИГ, на него была объявлена охота его сторонниками, о чем было объявлено на одном из пропагандистских ресурсов.



Это история про вечную дорогу на войну — через Чечню и Таджикистан, Афганистан и талибов, Аль-Каиду и Гуантанамо — в Сирию. Куда дальше? Илья Васюнин нашел Айрата Вахитова в турецкой Анталии и поговорил с ним о гранях войны за Аллаха и попытался выяснить, действительно ли эффективное противодействие идеологии "Исламского государства" послужило причиной преследования Айрата со стороны ФСБ начиная с 2013 года.

Салман Булгарский и WikiLeaks Как имам мечети из Набережных Челнов попал в тюрьму Гуантанамо, но, в отличие от своих соратников, вышел на свободу и вернулся в Россию Во время первой чеченской кампании Айрат Вахитов поддерживал тех, кто сражался с федералами. Во время второй из-за угрозы уголовного дела покинул территорию России. Сначала уехал в Узбекистан, затем — в Афганистан, к талибам. Там его задержали по подозрению в шпионаже и передали американцам.



Два года жизни Вахитов провел в Гуантанамо. «За любую оплошность отправляли в карцер, прогулки — от силы дважды в неделю по 10-15 минут. Если у тебя за полгода нет ни одного замечания, тебе могут выдать шахматы или карты, — вспоминает Айрат. — Обыски — через день. Раздевали догола, проверяли все вплоть до гениталий, причем среди тюремной охраны было немало женщин. Если надзирателям что-то не нравится — бьют по почкам».