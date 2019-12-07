Салман Булгарский (Айрат Вахитов) - правда и вымысел

Айра́т Вахи́тов, известный как Салма́н Булга́рский — российский исламский проповедник, журналист, правозащитник, имам мечети Тауба (1997—1999). Автор русского перевода Корана Тафсира Ибн Касира. В России его обвиняют в поддержке и вербовке в ряды Исламского Государства (запрещена в РФ), в 2016 году спустя нескольких лет преследования российские спецслужбы добились включения Вахитова в список Госдепартамента США как международного террориста. В том же 2016 году Евросоюз включил Вахитова в санкционный список лиц как связанного с организациями «Аль-Каида» и «Исламское государство» (обе запрещены в РФ). Следом, в 2017 году, в России следствие против Вахитова закончилось тем, что суд принял решение о заочном аресте.
Что примечательно, именно в это время Айрат Вахитов набрал беспрецедентную всеобщую популярность на просторах русскоязычного интернета как главный идеологический противник ИГИЛ, его посты в Фейсбуке набирали тысячи лайков и перепостов, он регулярно писал специально для "Голоса Ислама" статьи критикующие действия и методологию ИГИЛ, участвовал в идеологических баталиях со сторонниками "Исламского государства", за что и был приговорен к смерти одним из судей ИГ, на него была объявлена охота его сторонниками, о чем было объявлено на одном из пропагандистских ресурсов.
Это история про вечную дорогу на войну — через Чечню и Таджикистан, Афганистан и талибов, Аль-Каиду и Гуантанамо — в Сирию. Куда дальше? Илья Васюнин нашел Айрата Вахитова в турецкой Анталии и поговорил с ним о гранях войны за Аллаха и попытался выяснить, действительно ли эффективное противодействие идеологии "Исламского государства" послужило причиной преследования Айрата со стороны ФСБ начиная с 2013 года.
Салман Булгарский и WikiLeaks
Два года жизни Вахитов провел в Гуантанамо. «За любую оплошность отправляли в карцер, прогулки — от силы дважды в неделю по 10-15 минут. Если у тебя за полгода нет ни одного замечания, тебе могут выдать шахматы или карты, — вспоминает Айрат. — Обыски — через день. Раздевали догола, проверяли все вплоть до гениталий, причем среди тюремной охраны было немало женщин. Если надзирателям что-то не нравится — бьют по почкам».
В ноябре 2015-го «Вашингтон пост» назвала «Булгарский джаамат» «ответвлением Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в России), однако в 2002-м американские следователи не нашли в биографии Вахитова доказательств его причастности к «Аль-Каиде» или «Талибану».
«Задержанный болен туберкулезом в скрытой форме, у него посттравматический синдром, но в целом состояние хорошее, — говорится в деле Вахитова, опубликованном на WikiLeaks. — Опасности для США или союзников в будущем не представляет. Рекомендуется передать под контроль российского правительства», — заключил американский офицер, изучивший дело Вахитова. В России никаких обвинений Салману Булгарскому предъявлено так и не было. Он оказался на свободе.
Как Айрат Вахитов попал в «Исламское государство» и разочаровался в нем
Как Айрат Вахитов из воина превратился в миротворца
«Это серьезные люди или интернет-бойцы?», — спрашиваю его. — «Разные есть, и серьезные, и нет».
Я спрашиваю про бойцов, завербованных для участия в боевых действиях в Сирии, — еще одно обвинение в его адрес в России. —«Наоборот: уговариваю их не ехать на войну».