Саудовская Аравия не впустила паломников из Узбекистана из-за фальшивых виз

Группу паломников из Узбекистана, направлявшуюся в Саудовскую Аравию для совершения малого паломничества (умры), не пустили в эту страну из-за фальшивых виз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комитет по делам религий при правительстве Узбекистана.

В состав группы входили 14 человек. Поездку для них оформила одна из туристических фирм, расположенных в Андижанской области.

При проверке пограничники в Джидде выяснили, что визы фальшивые. После этого паломников депортировали на родину. Содействие в их возвращении, как отмечается, оказало генеральное консульство Узбекистана.

Комитет призвал граждан, собирающихся совершить паломничество, обращаться в официальные структуры.

Как напоминает издание «Фергана», ранее в Узбекистане было заведено дело на компанию Let`s fly travel, которую обвинили в том, что она незаконно отправляла людей в хадж, используя поддельные документы. При этом часть полученных денег, как утверждала Служба государственной безопасности, «вывозилась за рубеж для передачи членам ОПГ, отдельные из которых подозреваются в причастности к религиозно-экстремистским формированиям».