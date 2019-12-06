В Азербайджане состоятся досрочные выборы в парламент

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 9 февраля.

Объявление, размещенное на сайте президента в четверг, последовало за неожиданным голосованием в парламенте, в котором доминирует алиевская партия «Новый Азербайджан». Депутаты в понедельник попросили президента распустить законодательный орган и провести внеочередные выборы, которые должны были состояться в ноябре 2020 года.

Исполнительный секретарь правящей партии «Новый Азербайджан» Али Ахмедов заявил, что для осуществления программы реформ Алиева необходим новый состав парламента.

При этом, поскольку большинство полномочий сосредоточено в руках президента, парламент играет ограниченную роль в политической системе Азербайджана. Должность премьер-министра рассматривается в основном как номинальная, и традиционно ее занимает кто-то близкий Алиеву.

В прошлом месяце шокировала всех отставка премьер-министра Новруза Мамедова. Через несколько часов Алиев назвал близкого союзника Али Асадова заменой Мамедова. Назначение технократа Мамедова было единогласно одобрено парламентом.