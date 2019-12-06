Судан и США восстанавливают дипломатические отношения

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что в качестве последнего признака потепления отношений между США и Суданом обе страны планируют начать новый обмен послами после 23-летнего перерыва.

Отношения между Вашингтоном и Хартумом улучшились после свержения в апреле бывшего президента Омара аль-Башира и формирования гражданского переходного правительства в августе.

Объявление о том, что две страны начнут процесс обмена послами, было сделано во время первого визита премьер-министра Судана Абдуллаха Хамдока в Вашингтон в среду.

«Это решение является значительным шагом вперед в укреплении двусторонних отношений между США и Суданом, особенно когда переходное правительство во главе с гражданскими работает над реализацией широких реформ в рамках политического соглашения и конституционной декларации от 17 августа 2019 года», - заявил Помпео.

Вашингтон и Хартум десятки лет находились в разногласиях. Правительство США добавило Судан в свой список государственных спонсоров терроризма в 1993 году из-за обвинений в том, что правительство Аль-Башира поддерживает «террористические группы». Технически это мешает Судану брать кредиты в МВФ и Всемирном банке.

Но в прошлом месяце высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что Вашингтон может исключить Судан из списка, и что у этих двух стран больше нет конфликтных отношений. Такое решение должен одобрить Конгресс США.