Саудовская Аравия будет давать гражданство талантливым иностранцам

В четверг Саудовская Аравия объявила о том, что готова предоставить свое гражданство талантливым иностранцам, особенно специалистам в медицине и технологиях. Этот шаг уже успели назвать историческим.

Перемены являются частью планов по экономической и социальной реформам принца Мухаммада бин Салмана, направленных на то, чтобы экономика королевства не зависела от нефти.

Напомним, что в странах Персидского залива получить гражданство всегда было крайне трудно, поскольку оно традиционно не дается иностранцам и экспатриантам, проживающим в регионе. Причины такой консервативности понятны — пока население жило за счет нефтяной ренты, расширять количество граждан было просто невыгодно. Но времена меняются и страны понимают, что жить за счет ренты вечно они не смогут.

Как сообщается в твиттере правительственной платформы Saudi Project, целью королевства является привлечение «ученых, интеллектуалов и новаторов со всего мира, чтобы позволить королевству стать разноплановым хабом… которым арабский мир будет гордиться».

Королевство заинтересовано в экспертах в области криминологии и медицинской науки, технологий, сельского хозяйства, ядерной и возобновляемой энергетики, нефти, газа и искусственного интеллекта.

Люди, занимающиеся искусством, спортом и культурой, также включены в кандидаты на гражданство, так как они могут «содействовать и поддерживать расширение компетенции и знаний Саудовской Аравии, которые пойдут на пользу широкой общественности».

Граждане Саудовской Аравии обычно получают стипендии и экономические выгоды, которые рассматриваются как их доля в богатстве страны.

Действующий закон о гражданстве Саудовской Аравии разрешает натурализацию иностранных граждан, которые постоянно прожили в королевстве не менее пяти лет.

Но требование вроде наличия саудовского спонсора ограничивало иностранцев, проживающих в стране, от получения постоянного вида на жительство.

В королевском указе говорится, что «гражданам по всему миру, которые подали заявку на гражданство и соответствуют критериям, будет предоставлено гражданство».

Гражданство Саудовской Аравии также получат йеменцы, проживающие в стране.

Указ также упоминает членов перемещенных племен в королевстве и жителей, которые произошли от саудовских родителей, не получивших паспорта, когда сама идея гражданства была введена в прошлом веке.

Он также поможет определить статус детей, рожденных саудовскими матерями от иностранных отцов.

Эксперты уверяют, что экономические и социальные выгоды, которые Саудовская Аравия получит от этой инициативы, будут огромными, так как указ без сомнения привлечет многие таланты в королевство.