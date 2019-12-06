Эрдоган открыл первую европейскую «эко-мечеть» в Кембридже

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыл Центральную мечеть Кембриджа на востоке Англии.

Известная как первая в Европе «эко-мечеть», она оснащена солнечными батареями, использует «зеленую» энергию и стремится к снижению выбросов углекислого газа.

Впервые мечеть была открыта для публики в апреле.

«Я думаю, что это место поклонения будет лучшим ответом на растущий антиисламизм», - сказал Эрдоган, согласно агентству Anadolu.

Британский мусульманский певец Юсуф Ислам, ранее известный как Кэт Стивенс, является одним из покровителей мечети и прибыл на церемонию инаугурации ранее в четверг.

Несколько других доноров также внесли свой вклад в развитие мечети, в том числе правительство Турции и Национальный фонд Катара.

Согласно веб-сайту мечети, ее дизайн был основан как исламских так и на сугубо английских традициях.

«Мы стремились развить идею британской мечети в 21 веке», - говорится на сайте. «Благодаря всему, начиная от солнечных батарей и сбора дождевой воды и заканчивая современными технологиями отопления и охлаждения, она является пионером в «зеленом дине», напоминая нам о нашей связи с природой».

Участие Эрдогана в открытии мечети гарантировало политизацию момента. На площадке собрались сторонники Эрдогана, а также протестующие, которые выступили против визита турецкого лидера и якобы связи между мечетью и политикой Анкары.

Напомним, что Эрдоган прибыл в Великобританию несколькими днями ранее, чтобы принять участие в двухдневном саммите НАТО под Лондоном.