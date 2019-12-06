США пошлют на Ближний Восток еще 14 000 американских солдат - WSJ

США рассматривают возможность переброски дополнительных 14 000 военнослужащих и десятков кораблей на Ближний Восток. Об этом сообщается в материале издания The Wall Street Journal.

Как сообщается, данная мера может быть принята в целях противодействия Ирану.

«Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке по предложению Пентагона», — говорится в материале газеты.

Источник отметил, что ожидаемая военная отправка состоится уже в этом месяце.

Официального заявления о военной силе, которая, как говорят, будет развернута против Ирана, пока не поступало. Министр обороны США Марк Эспер и начальник штаба Джозеф Данфорд заявили, что после нападения на объекты «Арамко» в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут направлены дополнительные средства ПВО и сотни военнослужащих.

С другой стороны, американские войска в рамках плана вывода из Сирии также будут развернуты в Ираке.

В прессе также сообщается, что для контроля над нефтяными месторождениями в Сирию будут направлены дополнительные подкрепления