Зачем Елена Милашина оболгала Абу Умара Саситлинского?

На фото: Елена Милашина и Абу Умар Саситлинский.

29 июля 2015 года "Новая газета" опубликовала нашумевшую статью Елены Милашиной под названием "Халифат? Приманка для дураков!", посвященную проблеме массового ухода жителей села Новосаситли на войну в Сирию. Данная статья помимо утверждений и выводов общего характера, касающихся этой проблемы, содержала в себе фрагмент, посвященный конкретному человеку - известному исламскому проповеднику из Дагестана Абу Умара Саситлинского.

Содержащиеся в ней обвинения в его адрес были сделаны якобы со слов тогдашнего главы села Новосаситли Ахъяда Абдулаева, которые и приводятся в данном фрагменте статьи. Сейчас же в нашем распоряжении оказались аудио-признания как самой Елены Милашиной, так и Ахъяда Абдулаева , которые мы приводим ниже, в которых как первая, так и второй подтверждают, что приписанные тогдашнему главе села обвинения в адрес Абу Умара Саситлинского он не озвучивал.

Но для начала приведем соответствующий фрагмент данной статьи с выделенными жирным шрифтом фразами, содержащими эти обвинения или указывающими на их источник.

"Они сделали кучу денег на ИГИЛе" — Мне говорили, что для покупки паспортов был организован специальный фонд. Как такое мимо спецслужб прошло? — аккуратно спрашиваю Ахъяда . — А у меня и сомнений в этом нет. Были конкретные силы, которые и деньги приносили, и загранпаспорта делали. И вербовщиков крышуют, которые о священной войне проповеди читают на пятничных молитвах. У нас тут двое таких. Один прописан в Астрахани, нигде не работает, а денег хватает, чтобы четырех жен содержать. Наши саситлинцы послушали его на утреннем намазе, когда он речь толкал, мол, со священной войны возвращаться — большой грех. А они только что вернулись. Мне лично больших усилий стоило провести их через ФСБ. В общем, они в тот же день ушли обратно. И попали на статью. Потому что первый раз вернулись еще до поправок в Уголовный кодекс и им максимум, что грозило — условное. Ну — год. А пока мы их вытаскивали второй раз, вступили в силу поправки, и теперь они сядут надолго. А вербовщику — ничего. Продолжает читать проповеди. Второй такой живет в Турции. Абу-Умаром Саситлинским себя называет. Известная в селе личность, но авторитетом не пользуется. Мошенник он. — В каком смысле? — В буквальном. Он на этом ИГИЛе кучу денег сделал…"

Итак, мы видим, что в указанном фрагменте Милашина спрашивает Ахъяда Абдулаева об Абу Умаре Саситлинском, а тот якобы называет его "мошенником", который "сделал кучу денег на этом ИГИЛе".

Разумеется, у знающих Ахъяда Абдулаева людей и знающих о его хороших отношениях со своим односельчанином Абу Умаром Саситлинским не мог не возникнуть вопрос - действительно ли он такое сказал? Который ему и был задан. Вот, что он на это ответил (аудио на аварском, расшифровка на русском - ниже):

На фото: Глава села Новосаситли Ахъяд Абдуллаев

"Были провокационные вопросы, там работник ФСБ тоже был. Я понимал, что эта атака с двух сторон, что ничего не выйдет, понимал что по-любому они сделают как хотят... Аллах свидетель, я ничего против него не говорил. Я думаю, что я здесь ни при чем. Это против него сделали спецслужбы и до сих пор продолжают делать".

После этого Ахъяд Абдулаев сам обратился к Елене Милашиной с вопросом, на каком основании она приписала ему эти слова. И вот что она ответила:

На фото: журналист "Новой газеты" Елена Милашина

"Добрый день. Меня зовут Елена Валерьевна Милашина, я специальный корреспондент "Новой газеты", в 14-м году я приезжала в село новосаситли, встречалась в том числе с вами, когда вы были главой села. Мы с вами разговаривали под запись в блокноте, потому что вы отказались и не захотели, чтобы я записывала вас на диктофон, поэтому никакой диктофонной записи нашего разговора не существует в природе . Мы с вами говорили о жителях села, которые ушли на войну в Сирию и о тех жителях села, которые вернулись оттуда и рассказывали о том, что пропагагда, под воздействием которой они ушли на войну в Сирию, совершенно не соответствует реалиям, которые они там увидели, и их рассказ стал на самом деле очень важным свидетельством против того, чтобы другие жители, молодые люди из этого села не уходили на эту дурацкую войну. Больше мы с вами ни о чем не говорили. А о Абу Умаре Саситлинском достаточно было информации, и она есть в интернете, то, чем он занимается, и это позволило мне сделать вывод о том, что чем он занимается под видом якобы гуманитарной помощи, на самом деле, ну, не аферизм , это уж пускай суд его признает в этом виновным, но это мало имеет общего с тем, чтобы называться гуманитарной, благотворительной деятельностью".

Итак, мы видим признание Елены Милашиной не только в том, что у нее отсутствует запись разговора с бывшим главой села, чем она в принципе могла бы объяснить то, что не может подтвердить произнесение им этих обвинений в адрес Абу Умара Саситлинского.

Нет, мы видим ее признание именно в том, что глава села об Абу Умаре Саситлинском ей ничего не говорил, а о том, "чем он занимается" она "сделала выводы" сама, так как в интернете "достаточно было информации". Да, в интернете достаточно информации, вопрос только в том, какой. И можно собирать слухи, сплетни и откровенную клевету, как сделала Елена Милашина, а можно, например, обратиться к официальному сайту фонда Rahma (http://rah-ma.org/), возглавляемого Абу Умаром Саситлинским, на котором о его деятельности можно узнать в цифрах в разделе "Наши проекты". 4500 выкопанных колодцев, 50 построенных мечетей, раздача еды и хиджабов, взятые на попечение сироты, строгая отчетность перед пожертвователями о расходовании их средств - все это, по мнению Милашиной, "имеет мало общего с тем, чтобы называться гуманитарной, благотворительной деятельностью".

Впрочем, Елена Милашина вольна думать об этом что угодно - это будет на ее совести. Вопрос заключается в том, зачем она приписала своему интервьюеру слова, которые он по ее же признанию не произносил? В своей статье она явно солгала, зная, что лжет, когда писала эти строки, и потом сама недвусмысленно признала это. Но никаких ни извинений, ни публичных опровержений в адрес двух оболганных в данном случае людей она не сделала, несмотря на все доводы, которые ей были приведены в переговорах об этом.

В связи с этим мы обращаемся уже не к Елене Милашиной, а к руководству "Новой газеты", многих сотрудников которой мы уважаем за принципиальные, смелые и честные публикации. Любой журналист может допустить ошибку, а любой редактор может пропустить в печать материал с недостоверными сведениями, не владея всей полнотой информации. Все мы люди, все ошибаемся, и сам по себе факт такой ошибки не может обнулить репутацию ни журналиста, ни СМИ.

Но этика и репутация как самого журналиста, так и у редактора СМИ в котором он работает, существуют только до тех пор, пока они готовы признавать, что сделанная ими публикация содержала недостоверные сведения, если им это будет недвусмысленно доказано. В данном случае ничего и доказывать не надо - Елена Милашина сама признает, что приписала обвинения в адрес исламского проповедника Абу Умара Саситлинского в мошенничестве человеку, который их не произносил.

Поэтому, чтобы публикации "Новой газеты" и впредь пользовались доверием у той категории читателей, к которой принадлежит аудитория "Голоса Ислама" как крупнейшего независимого общественно-политического исламского СМИ на русском языке, мы предлагаем ее руководству соблюсти требования журналистской этики (и, кстати, законодательства РФ) и опровергнуть несоответствующие действительности сведения, распространенные об Абу Умаре Саситлинском.