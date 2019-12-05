Древняя Хива объявлена культурной столицей тюркского мира на 2020 год. Об этом сообщает "Фергана".

Решение было принято в ходе 37-го заседания Постоянного совета ТЮРКСОЙ (Международной организации тюркской культуры), которое прошло в киргизском Оше. В мероприятии приняли участие заместители министров культуры Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, а также министр образования и культуры Северного Кипра и генсек организации Дюсен Касеинов.

«Город Хива, одна из главных жемчужин современного Узбекистана, почти полностью сохранил свой исторический облик. Старинный город когда-то был центром Хорезмского ханства», – отметила заместитель министра культуры Узбекистана Камола Акилова.

ТЮРКСОЙ объявляет столицы тюркского мира с 2012 года. Первой такой столицей стала казахстанская Астана (ныне Нур-Султан), в 2019 году – киргизский Ош.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) была создана в 1993 году с целью объединения тюркоязычных стран для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов. Штаб-квартира ТЮРКСОЙ расположена в турецкой Анкаре.