В США члена шиитской группировки приговорили к 40 годам заключения за терроризм

Во вторник американец ливанского происхождения был приговорен к 40 годам тюремного заключения за покупку оружия и подготовку нападений от имени ливанской шиитской группировки "Хезболла".

34-летний Али Курани был признан виновным в сборе разведывательных данных о потенциальных объектах нападений. В их числе международный аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке и федеральное здание на Манхэттене.

Федеральный суд в финансовой столице Америки обвинил его по восьми обвинениям, в том числе в заговоре с целью применения оружия в насильственном преступлении.

Джеффри Берман, прокурор Южного округа Нью-Йорка, сказал, что столь суровый приговор направил важное сообщение «Хезболле», которую США считают террористической организацией.

«Если вас поймают на планировании причинения вреда этому городу и его жителям, вы предстанете перед правосудием и будете привлечены к ответственности», - говорится в заявлении.

Родившийся в Ливане, но ставший американцем в 2009 году, Курани посетил несколько учебных лагерей «Хезболлы» на родине, и получал приказы от агентов организации после своего прибытия в США в 2003 году.

Напомним, что группировка уже обвинялась в совершении террористических актов во Франции и Болгарии.