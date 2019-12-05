Кувейт лидирует среди стран Персидского залива по проценту полигамных семей

В Кувейте сохраняется самый высокий уровень полигамии среди арабских государств Персидского залива, при этом более четверти браков заключаются между кузенами (двоюродными братьями и сестрами).

Новое исследование под названием «Состояние брака в арабском мире» было опубликовано на Форуме арабских семей в столице Катара Дохе, который выявил уровень полигамии (многоженства) в Персидском заливе в период между 2010 и 2015 годами.

Кувейт лидирует по уровню многоженства с 8,13 процента, за ним следуют Катар, где доля полигамных браков составляет 7,88 процента, а далее Бахрейн - 5,16 процента.

К сожалению, не были представлены данные о трех других странах Совета сотрудничества стран Залива: Саудовской Аравии, Омане и ОАЭ.

Данные также показали, что процент браков с родственниками в Кувейте достиг 34 процентов в течение 1979-2010 годов.

Родственные браки в арабском мире традиционно приемлемы, даже предпочтительны.

Родители оправдывают эту практику, говоря, что они предпочли бы, чтобы их сыновья и дочери создавали семьи с кем-то близким - обычно двоюродными братьями и сестрами - чтобы защитить родословную семьи и сохранить честь.

Многоженство, помимо того, что является давней традицией, также предлагают в качестве механизма для "лечения проблемы старых дев", поскольку многие арабские женщины либо откладывают либо отказываются от брака.

В сентябре кандидат в Федеральный национальный совет ОАЭ от Шаджры пообещала продвигать многоженство, чтобы «устранить проблемы старых дев» в рамках своей предвыборной кампании.

Хавля Абдуль-Азиз аль-Али сказала, что если она будет избрана, она "выдвинет предложения и эффективные решения перед соответствующими властями, чтобы создать нужные условия для повышения стабильности эмиратовских семей".

Она обвинила семьи в росте «проблемы старых дев». По ее словам, некоторые женщины были преданы их семьями, которые не одобряли их замужество в качестве второй, третьей и четвертой жены в «более ранние годы их жизни».