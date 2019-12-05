Во Франции антисионизм приравняли к антисемитизму

Французский парламент во вторник проголосовал за принятие нового определения антисемитизма, которое включает в себя также антисионизм, что вызвало гнев активистов, считающих, что это ограничит законную критику Израиля.

Французские законодатели приняли спорный законопроект, который был представлен парижским депутатом Сильвеном Майяром от центристской партии Эммануэля Макрона La Republique en Marche, набрав 154 голоса против 72.

В резолюции принято определение Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), в котором говорится, что некоторая критика Израиля может быть антисемитской.

«Антисионистские действия иногда могут затмить антисемитские реалии», - говорится в резолюции.

«Критика самого существования Израиля как коллектива, состоящего из еврейских граждан, равносильна ненависти к еврейской общине в целом; точно так же, как коллективная ответственность евреев за политику израильских властей является проявлением антисемитизма».

«Подобные злоупотребления все чаще делают антисионизм «одной из современных форм антисемитизма» по словам президента республики».

В резолюции, как и в определении IHRA, говорится, что «указание на такие нарушения никоим образом не препятствует свободной критике политики и позиций израильского правительства».

Но критики, в том числе государственный правозащитный комитет Национальной консультативной комиссии по правам человека, считают это заявление сомнительным.

Более того, десятки еврейских интеллектуалов раскритиковали новый французский законопроект, заявив, что он «делегитимизирует законный акт критики государства Израиль», сообщает France 24.

Джеймс Коэн, еврейский профессор Университета Сорбонна в Париже, был одним из 127 человек, подписавших петицию, которую он назвал «проблемной».

«[…] Приравнивая антисионизм к антисемитизму, вы слишком сильно расширяете определение антисемитизма […] вы заходите очень далеко», - сказал он в интервью France 24.

«Некоторые из людей, выступающих против политики государства Израиль, которые могут даже противостоять существованию государства Израиль, могут также быть антисемитами […], но это не должно лишать законной силы критику политики государства Израиль», добавил он.

«И когда речь идет о существовании государства Израиль, необходимо задавать вопросы о том, может ли быть жизнеспособным решение с одним государством или с двумя государствами. Почему это обсуждение не должно быть открытым?»

В самом деле, получается, что антисемитами по версии Франции теперь являются даже те не-евреи, у которых есть гражданство Израиля, и которые совершенно лояльны государству Израиль, но при этом выступают против сугубо еврейского национального характера этого государства. Такой привилегии нет пожалуй ни у одной националистической идеологии в мире.