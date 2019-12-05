Саудовский король пригласил эмира Катара на региональную встречу в Эр-Рияде

Министерство иностранных дел Катара сообщило, что саудовский король Салман пригласил эмира Катара на ежегодную встречу Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), которая состоится на следующей неделе.

40-я сессия саммита ССАГПЗ запланирована на 10 декабря в столице Саудовской Аравии.

«Эмир шейх Тамим бин Хамад Аль Тани получил письменное послание от... короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдуль-Азиза ... принять участие в 40-й сессии Верховного совета ССАГПЗ», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Катара.

«Сообщение было получено заместителем премьер-министра и министром иностранных дел шейхом Мухаммадом бин Абдур-Рахманом Аль Тани во время его сегодняшней встречи с генеральным секретарем ССАГПЗ Абдул-Латифом бин Рашидом аль-Заяни», - говорится в заявлении.

Пока неясно, приняла ли Доха приглашение, которое произошло на фоне признаков оттепели в конфликте между Катаром и другими странами Персидского залива.

Напомним, что КСА, ОАЭ и Бахрейн сейчас принимают участие в футбольном Кубке Персидского залива в Катаре. Саудовская Аравия четверг сыграет с хозяевами в полуфинале.

Поступали также сообщения о том, что министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль Тани совершил необъявленный визит в столицу Саудовской Аравии в прошлом месяце.

ССАГПЗ - это региональный блок, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Его 40-й саммит на следующей неделе "рассмотрит региональные и международные политические события, а также ситуацию с безопасностью в регионе и ее влияние на безопасность и стабильность стран ССАГПЗ", - заявил генеральный секретарь совета в воскресенье.

Катарская делегация во главе с государственным министром иностранных дел Солтаном бен Саадом аль-Мурайхи представляла страну на прошлогоднем саммите ССАГПЗ, который также проходил в Эр-Рияде.