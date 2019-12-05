В афганском Джелалабаде совершено нападение на медицинскую команду

По меньшей мере шесть человек, включая японского врача и работника по оказанию помощи, были убиты в результате нападения неизвестных вооруженных людей на их автомобиль в восточном афганском городе Джалалабад.

Тетсу Накамура, глава Медицинской службы мира из Японии, скончался от ран в среду после вооруженного нападения в провинции Нангархар, в результате которого пять афганских членов его окружения, включая телохранителей доктора, водителя и пассажира, были убиты.

«К сожалению, доктор Накамура скончался от ран, полученных во время вооруженного нападения сегодня утром», - заявил Аттаулла Хогьяни, губернатор провинции Нангархар.

Полиция Нангархара заявила, что разыскивает нападавших, которые скрылись с места происшествия, и что расследование продолжается.

Накамура был тяжело ранен и перенес операцию в местной больнице, но умер вскоре после того, как был перевезен по воздуху в госпиталь Баграм в Кабуле для дальнейшего лечения, сообщил агентству Associated Press представитель больницы Гульзада Сангер.

Накамура возглавлял японскую неправительственную организацию в Нангархаре с 2008 года. Он приехал в Афганистан после того, как его японский коллега Казуя Ито был похищен и убит.

Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение, которые является второй за последние недели атакой на гуманитарных работников в Афганистане. 24 ноября Анил Радж, американец, работавший в Программе развития ООН в Афганистане, был убит, когда его автомобиль был обстрелян в Кабуле.