Протесты в Тунисе: 11 арестованных и чувство новой Арабской весны

Министерство внутренних дел Туниса заявило во вторник, что 11 человек были арестованы во время столкновений между демонстрантами и силами безопасности в центральной части региона Сиди-Бузид.

Протесты в городе Джильма начались в субботу, на следующий день после того, как 25-летний Абдуль-Ваххаб Хаблани поджег себя в центре города в знак протеста против бедности и плохих условий жизни. Позже он умер в больнице.

Инцидент повторил самосожжение Мохаммеда Буазизи в 2010 году, смерть которого стала катализатором событий, известных как Арабская весна. Весь нынешний протест также нес на себе все признаки повторения прошлых событий, начиная от причин для протеста.

Халед Хаюни, пресс-секретарь министерства внутренних дел, сообщил агентству AFP, что жители блокировали дороги и нападали на полицию в субботу и в воскресенье вечером.

«Молодые люди в возрасте от 11 до 18 лет нападали на сотрудников правоохранительных органов в течение ночи, бросали в них камни и ранили 20 полицейских», - сказал Хаюни.

Силы безопасности использовали слезоточивый газ для разгона протестующих.

«Ситуация здесь сложная. Полиция напрягает мускулы и везде пускает слезоточивый газ», - говорит Билял Харзали, местный житель, агентству Рейтер.

«Сцена напоминает дни революции ... Люди злятся из-за отсутствия развития и сильной реакции полиции», - добавил он.

Тунисский форум по экономическим и социальным правам выразил «глубокую обеспокоенность состоянием социальной напряженности в Джильме».

Протесты свидетельствует о том, что пост-революционные правительства так и не смогли выработать конкретные решения проблемы безработицы и не добились развития во внутренних районах Туниса, заявила неправительственная организация.

«Игнорирование социальных требований» и опора на силовиков способствуют росту напряженности, предупредил форму, призывая к «радикальным изменениям в экономической и социальной политике».

Напомним, что Тунис (родина Арабской весны) является единственной страной, которая добилась мирного перехода к демократии после восстаний 2011 года, потрясших власть диктаторов в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Но с 2011 года экономика Туниса находится в кризисе, а все последующие правительства так и не смогли решить экономические проблемы, включая высокую инфляцию, безработицу и коррупцию.