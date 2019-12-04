Франция вернула Сенегалу меч знаменитого ученого и амира Умара Таля

Франция в конце ноября вернула Сенегалу саблю, принадлежавшую исламскому ученому и правителю XIX века. Сообщается, что это часть обязательств Парижа по возвращению его бывшим западноафриканским колониям ключевых предметов их культурного наследия.

Меч изначально принадлежал широко уважаемому западноафриканскому лидеру Умару Саиду Талю, который вел антиколониальную борьбу против французов.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп передал меч президенту Сенегала Маки Саллу на церемонии в Дакаре.

«Это исторический день», - сказал сенегальский лидер. На церемонии присутствовали некоторые из потомков Умара Саиду Таля.

Филипп сказал, что это был «первый шаг» в проекте, направленном на возвращение сенегальских артефактов, находящихся в настоящее время во французских музеях. Всего в музеях Франции хранится не менее 90 000 артефактов из стран Африки к югу от Сахары.

В прошлом году группа экспертов, собравшаяся по заказу президента Франции Эммануэля Макрона, рекомендовала вернуть африканские сокровища из французских музеев в страны их происхождения.

В их официальном отчете говорится, что большая часть африканской коллекции в парижском музее на набережной Бранли - около 46 000 экспонатов - была приобретена с определенной степенью принуждения.

Изогнутый железный меч хранится в кожаном чехле в музее в столице Сенегала. Примечательно, что формально он возвращен лишь на время, на пять лет.

Ожидается, что французские парламентарии проголосуют за то, чтобы навсегда вернуть этот и другие артефакты.

Кем был Умар Таль?

Аль-Хадж Омар Сайду Таль был политическим лидером, военным командиром и мусульманским ученым. Для Сенегала его фигура сравнима с личностями имама Шамиля для Кавказа или Абдуль-Кадыр аль-Джазаири для Алжира.

Он сражался с французскими войсками с 1857 по 1859 год, прежде чем подписать с ними мирный договор в 1860 году. По словам сенегальских историков, он загадочным образом исчез в скалах Бандиагара в Мали, районе, известном своим драматическим ландшафтом, в 1864 году.

Его сын Ахмаду (1836-1897) сменил его на посту амира и потерпел поражение от французов в апреле 1893 года в Бандиагаре. Именно здесь французы захватили меч, у которого было французское лезвие и рукоять в форме птичьего клюва.

Французские колонизаторы также разграбили книги, принадлежащие Талю, по словам Аль-Хаджа Мамаду Мактара Тиама, потомка мусульманского ученого.

«Они взяли все, включая его библиотеку, в Сегу, и я надеюсь, что все наши книги, которые сейчас находятся во Франции, будут возвращены нам», - сказал Тиам в интервью BBC Afrique.