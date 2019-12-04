Число убитых протестующих в Иране достигло 208 человек - Amnesty

Предполагается, что по меньшей мере 208 человек были убиты во время подавления протестов в Иране в прошлом месяце, последовавших за резким скачком цен на топливо, заявила в понедельник Amnesty International.

«Число людей, которые, как считается, были убиты во время демонстраций в Иране, начавшихся 15 ноября, возросло по меньшей мере до 208 человек. Эта цифра основывается на достоверных сообщениях, полученных организацией», - заявила правозащитная группа, добавив, что фактическое число погибших, вероятно, было выше.

По данным Amnesty, число погибших увеличилось почти на 50 человек, причем десятки убитых были отмечены в городе Шахриар в провинции Тегеран, в «одном из городов с самым высоким числом погибших».

Напомним, что протесты разразились 15 ноября после шокирующего объявления о повышении цен на топливо до 200 процентов, но они были быстро подавлены властями, которые также на целую неделю почти полностью отключили страну от Интернета.

Филип Лютер, глава исследовательской и правозащитной организации Amnesty по Ближнему Востоку, назвал количество смертей "свидетельством того, что силы безопасности Ирана совершили чудовищное убийство", и призвал международное сообщество обеспечить привлечение виновных к ответственности.

«Смертельные случаи произошли почти полностью в результате применения огнестрельного оружия», - заявила Amnesty.

Правозащитники добавляют, что, согласно собранной информации, «семьям жертв угрожают и предупреждают, что они не должны разговаривать со средствами массовой информации или проводить похоронные церемонии для своих близких».

«Некоторые семьи также вынуждены платить деньги вымогателям, чтобы тела их близких были возвращены им».

Спикер иранского парламента Али Лариджани не предоставил новый официальный список погибших, когда его попросили об этом на пресс-конференции в воскресенье.

«То, что некоторые были ранены в недавних инцидентах или имели проблемы, или собственность людей была сожжена или повреждена ... органы безопасности обязательно примут меры, и это их ответственность», - сказал он.

Лариджани добавил, что конституция Ирана обеспечивает право на протесты, но «проблема в том, что протесты превращаются в насильственное поведение, а некоторые используют огнестрельное и холодное оружие».