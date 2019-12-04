Иракские партии обсуждают формирование нового правительства

Иракские политические партии начали переговоры о формировании новой администрации. Переговоры стартовали в понедельник после общенациональных протестов, которые разрушили предыдущее правительство. Напомним, что в субботу бывший премьер-министр Адель Адель Махди подал заявление об отставке.

Проповедь влиятельного шиитского аятоллы Али Систани, в которой он потребовал полной замены правящего кабинета, широко рассматривается как катализатор его отставки.

В последние месяцы насилие в Ираке превратилось в настоящий кровавый хаос, и привело к гибели более 420 демонстрантов.

Иракский парламент в воскресенье поручил президенту назначить нового кандидата в премьер-министры. Однако, достижение политического консенсуса, вероятно, будет медленным процессом. Конкурирующие фракции в Ираке часто участвуют в длительных, затянутых дискуссиях, прежде чем прийти к решению.

Харис Хасан, эксперт по Ближнему Востоку, описывает сложность, с которой столкнется любой будущий кандидат. По его словам, любой кандидат, чтобы удержаться у власти должен быть «широко принят различными центрами власти, не подвергаться возражениям со стороны марджей (шиитского религиозного истеблишмента) и не вызывать ненависть у улицы».

К этой задаче стоит добавить чрезвычайно деликатные отношения Ирака с двумя главными конкурентами: Вашингтоном и Тегераном. Таким человеком, способным угодить обеим сторонам, был как раз бывший премьер-министр Абдель-Махди.